ripple nedir

Ripple Transaction Protocol adı altında 2012 yılında piyasaya sürülen Ripple’ın şu anki piyasa değeri 9 milyar doların üzerinde. Ripple dünyadaki ödeme sistemlerine bir alternatif olarak piyasaya çıktı ama bu konuda pek başarılı olduğu söylenemez.

Gerçek kullanım alanı çok kısıtlı olan Ripple’ın ileride kaybolup gideceğini öngörüyoruz. Bu yüzden tavsiyemiz: uzak durun.

RİPPLE NEDİR?

Ripple, internet aracılığıyla para göndermek için kullanılan bir iletişim protokolü. Ripple Labs tarafından geliştirilmiş sistemde dolar ve yen gibi gerçek para birimlerinin yanı sıra, bitcoin ve litecoin türünden ödemeler de gerçekleştirilebilmektedir.

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