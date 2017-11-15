Rıza Çalımbay: ''Sosa'ya zaman lazım''

Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımdan ayrılması gündemde olan ve devre arasında bonservisinin alınmayacağı konuşulan Jose Sosa’yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Arjantinli’nin yanı sıra Volkan Şen’in de iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, “Şuan için devre arasında Sosa’nın da Volkan’ın da ayrılması gibi bir durum yok. Sosa, geçen sezon fazla oynamamış. Sezon başı takıma katıldığı hazırlık döneminde bulunmamış. Sosa, sezon başında alınmadığı için hazırlık dönemi geçirmediği için istediğimiz seviyede değil. Ama Sosa, ne olacak 1 ay sonra çok farklı olacak. Aynı şekilde Volkan var. O da hazırlık dönemi geçirmedi. O da hiç maç oynamadı. Bu arkadaşlara biraz zaman lazım” dedi.

''MAÇ TEMPOSU ÖNEMLİ''

Milli arada yapılan kampın çok verimli geçtiğini belirten Çalımbay, “Antalya’da yaptığımız kampta fazla şans bulamayan arkadaşlarımızı çok iyi hazırladık. Ama bu süreçte oyunculara fazla yüklenme şansımız da yok. İlk yarının sonu geliyor. Normal antrenmanlar yaptık. Bongonda’da aynı şekilde istediğimiz seviyede değil. Güzel de kamp oldu. Volkan ve Sosa’yı 90 dakika oynattık. Oynasınlar maç temposu kazansınlar. İstediğiniz kadar idman yapın eğer maç temposu olmazsa kazanamazsınız” diye konuştu.

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