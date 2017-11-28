Rıza Sarraf (Reza Zarrab) davasının adı değişti

Gazete Habertürk'ün haberine göre kayıtlarda cezaevinde görünmeyen, akıbeti ABD’ye notayla sorulan ve savcılıkla işbirliği yapacağı konuşulan Reza Zarrab’ın adı davadan çıktı. “ ABD Zarrab’a karşı” olan dava adı “ABD Atilla’ya karşı” diye değiştirildi.

ARTIK ‘ABD ZARRAB’A KARŞI’ DEĞİL

ABD’deki Reza Zarrab davasında, Yargıç Richard Berman, ‘tek sanığın, eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla olacağını’ açıkladı.

Berman jüri seçiminin yapıldığı duruşmada adaylara bilgi verirken “Davada bir tek Mehmet Hakan Atilla yargılanacaktır” dedi.

Yargıcın bu açıklaması Reza Zarrab’ın savcılıkla işbirliği yaptığı ve anlaşmaya vardığı iddialarını güçlendirdi. ‘ABD Zarrab’a karşı’ olan davanın adı da ‘ABD Atilla’ya karşı’ olarak değişti.

Daha sonra Yargıç Berman, Atilla’ya yönelik “ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları yasadışı yollarla delmek, ABD kurumlarını aldatmak ve kara para aklamakla” ilgili suçlamaları 6 madde halinde okudu. Seçmen ya da ehliyet numarasına göre mahkemeye davet edilen 100’e yakın jüri adayına yemin ettirildi. Ardından adaylara savcılarla, savunma avukatlarıyla, iddianamede ve davayla bağlantılı olabilecek kişi ve kuruluşların yer aldığı 9 sayfalık dokümanda adı geçenlerle bağlantılarının olup olmadığı soruldu. Berman’ın “Müslümanlara, Türkiye ve İran vatandaşlarına karşı olumlu ya da olumsuz güçlü bir kanaatiniz var mı? “ sorusu da dikkati çekti. Jüri adaylarına, çoğunlukla 17 Aralık kumpasında hedef seçilen kişiler ve kuruluşların isimleri söylenerek, haklarında ne düşündükleri soruldu. Yargıç, seçilecek üyelerden davaya ilişkin haberleri takip etmemelerini ve konuyla ilgili başkalarıyla tartışmamalarını istedi.

SERİ DURUŞMA OLACAK

Duruşmaların 2, 3 veya 4 hafta seri olarak devam edeceğini söyleyen Berman hafta içi her gün başlangıç saati olarak 09.15’i verdi. Ad ve soyadları gizli tutulan jüri adayları numaralarla tanımlandı. Aday sayısının fazla olması nedeniyle gazeteciler ve diğer izleyiciler duruşmayı başka bir salondan video konferans yoluyla izledi.

POTANSİYEL TANIK OLABİLİR



Zarrab soruşturmasını başından beri izleyen New York Times muhabiri Benjamin Weiser, Twitter hesabından Zarrab’ın ‘potansiyel tanık listesinde suç ortağı zanlısı’ olarak yer aldığını duyurdu. Weiser, Atilla davasının jüri üyesi adaylarına bir liste dağıtıldığını ‘bu listenin davanın potansiyel tanıkları ve yargı- lama sırasında geçebilecek isimler, yerler ve kurumlardan’ oluştuğunu aktardı. Weiser, ‘’Teknik olarak, bu dava sırasında (Zarrab’ın) adının geçebileceği ya da potansiyel tanık olabileceği anlamına geliyor” dedi.

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