Reza Zarrab davası son dakika haberi! Duruşmaya sivil kıyafetle getirildi!

ABD'de Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanık sandalyesinde oturan Rıza Sarraf (Reza Zarrab), ifade vermeye bugün de devam ediyor.

Sarraf dün ilk kez hakim karşısına çıkmış ve kendisine yöneltilen 7 suçlamanın tamamını hiçbir baskı altında kalmadan kabul ettiğini söylemişti.

Dün cezaevi kıyafetiyle ve kelepçeli bir şekilde duruşmaya getirilen Rıza Sarraf, ifadesinin ikinci gününde koyu renk blazer bir ceket ve açık renk bir tişörtle duruşmaya getirildi.

Avukatlarının sivil kıyafetle gelebileceğini söylediği için sivil kıyafetlerle geldiğini belirten Sarraf, cezaevinde aldığı tehditler nedeniyle FBI'a ait bir tesiste kaldığını söyledi. Sarraf, tehditlerle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Rıza Sarraf, İran parasını Hindistan'da dışarı çıkarmak için Hintli bir şirketin temsilcileriyle görüştüğünü söyledi. Sarraf, görüşmenin 2012'de gerçekleştiğini ancak şirketin ismini hatırlayamadığını belirtti.