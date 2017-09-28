Rize'nin Çayeli İlçesi'ne bağlı Gürpınar Köyü'nde sağanak yağmurun ardından oluşan sel nedeniyle çöken evin enkazı altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralı çıkarıldı.



Selden dolayı mahsur kalan 10 kişiyi kurtarmak için ise bölgeye arama- kurtarma ekipleri sevk edildi.



2 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ



AA'nın haberine göre, Rize'de şiddetli yağış nedeniyle Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Rize Valisi Erdoğan Bektaş, yaptığı açıklamada, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde şiddetli yağış yüzünden bazı yollarda toprak kaymaları meydana geldiğini söyledi. Bektaş, ulaşımdaki aksamalar yüzünden iki ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.





İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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