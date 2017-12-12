Fener Mahallesi'nde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampüsü yemekhanesi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden bazıları, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

DHA'nın haberine göre; mide bulantısı ve ishal şikayetleri görülen 40 öğrenci, ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Öğrencilere müdahale edilirken, rahatsızlanan başka öğrencilerin de hastaneye gelişi devam ediyor.

ZEHİRLENEN ÖĞRENCİ SAYISI 190'A ÇIKTI

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Kampüs yemekhanesinden bu akşam yemek yiyen öğrencilerden zehirlenenlerin sayısı 190’a yükseldi.

RİZE VALİSİ YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman hastanelerde tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Toplu yemek çıkan yerlerde bu tür olaylar yaşanmaması için her şeye dikkat edildiğini ancak zaman zaman böyle sıkıntılar olabildiğini dile getiren Bektaş, şöyle konuştu:

"Üniversitemizde 3 bin civarında öğrenci ve personel yemek yiyor. Öğlen pişen yemek akşam da servis ediliyor. Çocuklarla ve doktorlarla görüştük, hastanedeki tabloda bir problem yok. Öğrencilerimizin ailelerine bu haberi söyleyebiliriz, endişelenmesinler. Çocuklarda, bizi endişeye sokacak bir tablo yok çok şükür."

"HER YERDEN NUMUNELER ALINIYOR"

İşin her yönüyle araştırıldığını vurgulayan Bektaş, şöyle devam etti:

"Mutfaklardan, yurtlardan, o yemeğin gittiği her yerden numuneler alınıyor, tüm yemek çeşitleri tahlil ediliyor. Sabaha kadar arkadaşlar çalışacak ve bulguları kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda sadece tahminlerde bulunabiliyoruz, öğle yemeği akşam da yendiği için bekleme süresi dolayısıyla bir bozulma ihtimali var. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını tahlillerle kararlaştıracağız. Geçmiş olsun, demek ki çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Üniversitemiz de çok daha fazla dikkatli olacaktır. Bu olayın nasıl, niçin meydana geldiği ve sorumluları hakkında gerekli işlemin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın."

DOKTOR VE HEMŞİRELER 'ACİL' KODUYLA HASTANEYE ÇAĞRILDI

Fener mahallesindeki RTEÜ Kampüs yemekhanesinde bugün öğle ve akşam yemeğinde çıkan İzmir Köfte’den yiyen öğrenciler bir süre sonra kusma, mide bulantısı ve ishal şikayetleri nedeniyle Rize Devlet Hastanesi ve RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmaya başladı. Saatler geçtikte yedikleri yemekten zehirlenen kız ve erkek öğrencilerin sayısı 190’a ulaşırken, Rize İl Sağlık Müdürlüğü 'Acil' koduyla doktor, hemşire ile sağlık personellerini hastanelere görev başına çağırdı.

ÖĞRENCİLERİN ZEHİRLENMESİ İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi'nde 40 üniversite öğrencisi, üniversite yemekhanesinde yedikleri yemekten dolayı zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı şikayeti olan öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerine art arda 2 açıklama yapan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, konunun ilgili makamlar tarafında incelediğini söyledi.

"İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ VE İZMİT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ İNCELEME BAŞLATTI"

Kocaeli Üniversitesinde Umuttepe Yerleşkesinde bulunan yemekhanede yemek yedikten sonra zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan öğrencin taburcu edildiğini söyleyen Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Olayın duyulmasına müteakiben İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ve İzmit Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından su ve yemek numuneleri alınmış olup, laboratuvar sonuçları beklenmektedir. Ayrıca Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafında da mevcut durum hakkında inceleme başlatılmıştır. İnceleme sonucuna göre sorumlular hakkında gerekli işlemler yerine getirilecektir" dedi.

Daha önceki şikayetlerin de soruşturulduğunu ifade eden Prof. Dr. Hülagü, "Daha önce turşudan böcek çıktığı iddiası ile ilgili olarak yapılan araştırmada, böcek olmadığı, çağla sapı olduğu tespit edilmiştir. Üniversitemiz bu tür şikayetlerle ilgili olarak gerekli araştırma ve soruşturmayı yapmakta ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. 2017-2018 Eğitim Öğretim güz döneminde yapılan ve yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı yemek memnuniyet anketimizde 'Mükemmel', 'İyi', 'Orta' işaretleyenlerin oranı yüzde 83,65 olarak gerçekleştiği görülmektedir" şeklinde konuştu.

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