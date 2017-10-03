Rize'nin Pazar ilçesinde Kantar ailesi evlerinin kapısına yamaçtan kopan toprak parçalarının kapatması ve evin girişinin yağmur sularıyla dolması nedeniyle evlerine pencereden girip çıkmak zorunda kalıyorlar.

İHA'nın haberine göre, ilçenin Tütüncüler köyünde şiddetli yağışlar sonrasında Kantar ailesinin evlerinin girişi yağmur suları ile dolarken, Müzeyyen Kantar (62) suyu tahliye etmeye çalıştığı sırada bir şey almak için bahçe tarafına geçti. Bahçeye geçtiği sırada yamaçtan kopan toprak kütlesi evin girişini kapattı. Heyelan altında kalmaktan son anda kurtulan Müzeyyen Kantar, "Eğer kapının önünden ayrılmasaydım, toprak altında kalacaktım" dedi.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Yaşanan olay sonrasında eşi İsmail Kantar (64) ve akrabalarına haber veren Müzeyyen Kantar, kendi imkanları ile toprak kütlesini kaldıramadıklarını yetkililerden yardım beklediklerini ifade ederken, eşi İsmail Kantar ise "Evin girişinin suyla dolması ve yamaçtan kopan toprakların evin girişini kapatması nedeniyle evimize pencereye dayadığımız merdivenle girip çıkabiliyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.