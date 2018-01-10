Rize'de ilk kez kornea nakli yapıldı

Uzun süredir kornea nakli için bekleyen iki hasta için hastane tarafından Sağlık Bakanlığına yazı yazıldı. Bakanlığın verdiği onayın ardından Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Okutucu ve misafir öğretim üyesi Prof. Dr. Şaban Şimşek tarafından yapılan başarılı ameliyatla 68 yaşındaki Fatma Yazıcı ve 74 yaşındaki Fikri Türüt'e kornea nakli yapıldı.
AA'nın haberine göre; Yrd. Doç. Dr. Murat Okutucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki hastaya kornea nakli gerçekleştirdiklerini söyledi.
Hastaların daha önce katarakt ameliyatı olduğunu ifade eden Okutucu, "Ameliyat gayet başarılı geçti. İki hastamıza da kornea nakli yaptık. Nakillerden sonra önemli olan hastaların sıkı takip edilmesi. Onu da yapacağız. Bu ameliyatı Rize'de ilk kez yaptık. Daha önce Rize'de kornea nakli yapılmamıştı" diye konuştu.
"İNŞALLAH DAHA GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ"
Başhekim Prof. Dr. Hasan Türüt ise iki hastanın da mutluluğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ameliyatı gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Murat Okutucu ve misafir öğretim üyesi olarak gelip destek veren Prof. Dr. Şaban Şimşek hocama ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.
Hastanenin ismine layık olmayı hedeflediğini kaydeden Türüt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz çok hızlı bir ivmeyle gidiyoruz. Hocalarımızın sayesinde ilkleri yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz büyük. Bir an önce büyük üniversiteler gibi olmayı hedefliyoruz çünkü ismimiz büyük. İsmimize layık olmaya çalışıyoruz. Bir kaç alanda marka ve referans merkezi olmayı hedefliyoruz. Tüm kliniklerimizde bu vizyon ve ufuk var. İlimizden tek bir hastanın dışarı çıkmasını istemiyoruz. Bütün işlerini burada halletmeye çalışıyoruz."
Türüt, eksiklerin çok olduğunu belirterek, "Eksiklerimizin bilincindeyiz. Bunun için de çalışmalar yapıyoruz. Bakanlığımız ve üniversite bize destek veriyor. İnşallah daha güzel işlere imza atacağız" ifadesini kullandı.
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