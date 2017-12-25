Rizeli Muhammet Refik Köse (50), Türk karikatürist, çizgi roman sanatçısı Sezgin Burak tarafından yaratılan kurgusal Hun savaşçısı ve çizgi roman serisi karakteri 'Tarkan' sevgisi ile yaşıyor. DHA'nın haberine göre evini, Tarkan'ın kostümleri ve savaş aletleri ile donatan, çizgi romanlarını biriktiren ve yörede 'Rizeli Tarkan' olarak da tanınan Köse, köyünde ilgi odağı haline geldi. Giydiği savaşçı kostümleriyle yörede dolaşan Refik Köse'yi görenler de kendisine 'Tarkan' diye hitap ediyor.

Camidağı köyünde oturan işçi emeklisi Muhammet Refik Köse, çocukluk yıllarında, Türk karikatürist Sezgin Burak tarafından yaratılan kurgusal Hun savaşçısı çizgi roman serisi karakteri 'Tarkan' hayranı oldu. Tarkan'ın çizgi romanlarını okuyan ve kendisini karakterin yerine koyan Köse, ailesine ait marangoz atölyesinde tahtadan kılıçlar yaptı, arkadaşları ile savaş oyunları oynadı. Tahta kılıcını yanından ayırmayan Muhammet Refik Köse, kendisine 'Tarkan', arkadaşlarına da çizgi roman serisindeki karakterler 'Hortis', 'Kostok' ve 'Tan' lakaplarını taktı. Tarkan'la kendisini özdeşleştiren ve sevgisini yıllardır yaşatan Köse, evindeki odasını da Tarkan'ın kostümleri ve savaş aletleri ile donattı. Muhammet Refik Köse'nin odasında kılıçlardan kolyelere, çizgi roman serilerinden Tarkan posterlerine kadar çok sayıda figür yer alıyor. Köse, odasındaki figürleri "Bunlar benim ilacım" diye yorumluyor.