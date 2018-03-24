İngiliz emekli asker Rob Pope (39), Forrest Gump filmindeki gibi ABD’yi doğudan batıya 3 kez kat edip rekor kırdı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ‘Super Fit’ lakaplı Pope, şimdiden Forrest Gump’tan 405 kilometre daha fazla koştu. Pope’un hedefi, 15 bin 600 mil yani 25 bin 105 kilometre koşmak.

Her gün ortalama 65 kilometre koşan Pope, “Bunu yapmak için özel bir eğitim görmemiştim. Yani tıpkı Forrest gibi ayakkabılarımı ayağıma takıp onun yaptığını yapmak istedim” diye konuşuyor.

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