Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Robinho, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada, çarpıcı ifadeler kullandı.



Robinho, Sivasspor'a gelmeden önce de takımı takip ettiğini söylerken, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı Giuliano hakkında da konuştu. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız oyuncu, ''Sivas'a gelmeden önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hakkında çok fazla bilgiye sahiptim. İnanmayacaksınız ama Sivas'ı da takip ediyordum. Çünkü Roberto Carlos ve Cicinho Sivasspor'da görev aldığı için, çok fazla ilgimi çekiyordu'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de oynayan vatandaşı Giuliano hakkında da konuşan Robinho, ''Giuliano gerçekten etkileyici bir oyuncu, çok önemli bir oyun karakterine sahip. Dünya Kupası'na gitmek için çok farklı şartlar oluşturması gerekiyor. Böyle giderse, gidebileceğini düşünüyorum. Ama kesinlikle bir Alex de Souza değil, dünyaya bir Alex geldi. Sonrası yok'' dedi.

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