ABD’li ünlü rock yıldızı Tom Petty, 66 yaşında hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeniyle UCLA Sağlık Merkezi'ne kaldırılan Tom Petty, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü şarkıcı Tom Petty’nin menajeri Tony Dimitriades yaptığı açıklama ile yıldızın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Dimitries yaptığı açıklamada “Tom Petty bu sabah erken saatlerde Malibu´daki evinde kalp krizi geçirdi ve UCLA Sağlık Merkezi´ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Ailesi, grup arkadaşları ve dostları yanındayken saat 20.40´ta huzur içinde öldü” ifadesinde bulundu.

Tom Petty’nin resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımla sanatçının hayatını kaybettiği de resmen duyuruldu.

— Tom Petty (@tompetty) October 3, 2017

Tom Petty, hayatını kaybetmeden birkaç gün önce Twitter hesabından hayranlarına seslenmişti. Petty yaptığı paylaşımda “Son 40 yıldır bizi destekleyen herkese teşekkürler. Siz olmasaydınız biz olmazdık” sözlerini kullanmıştı.

— Tom Petty (@tompetty) September 29, 2017

TOM PETTY KİMDİR?

Tom Petty, 20 Ekim 1950 tarihinde ABD'nin Florida eyaletinde dünyaya geldi. Solisti olduğu "Tom Petty and the Heartbreakers" isimli müzik grubuyla 70'li ve 80'li yıllara damgasını vurdu.

"American Girl", "Free Fallin", "Breakdown", "Listen to Her Heart" gibi şarkıları seslendiren Petty aynı zamanda, söz yazarı, besteci ve müzik yapımcısıydı.

Solo çalışmaları

● Full Moon Fever (1989)

● Wildflowers (1994)

● Highway Companion (2006)

Heartbreakers grubuyla olan albümleri

● Tom Petty and the Heartbreakers (1976)

● You're Gonna Get It! (1978)

● Damn the Torpedoes (1979)

● Hard Promises (1981)

● Long After Dark (1982)

● Southern Accents (1985)

● Let Me Up (I've Had Enough) (1987)

● Into the Great Wide Open (1991)

● Songs and Music from "She's the One" (1996)

● Echo (1999)

● The Last DJ (2002)

● Mojo (2010)

● Hypnotic Eye (2014)

Traveling Wilburys grubuyla olan albümleri

● Traveling Wilburys Vol. 1 (1988)

● Traveling Wilburys Vol. 3 (1990)

Mudcrutch grubuyla olan albümleri

● Mudcrutch (2008)

● 2 (2016)