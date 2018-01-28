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Alves, yaptığı bir açıklamasında şunları söylemişti: "Çocukken bir kız gibi göğüslerim vardı. Okulda benimle 'patates kafa' diye dalga geçiyorlardı. 7 yaşındayken beni merdivenlerden itmişlerdi. Şişman, çirkin ve biçimsiz olduğum için depresyondaydım. İstediğim tek şey Brezilyalı standartlarında bir yakışıklılıktı, bu sayede toplumun beni kabul etmesini istedim."