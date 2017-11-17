Roketsan, cirosunun % 47’sini ihracattan elde ediyor

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Roketsan ve TAI izlenimlerini aktardı.

Altunyaldız, Roketsan’ın, 1988 yılında Türkiye’nin roket ve füze ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulduğunu belirtti. Son 3 yılda cirosunun yüzde 47’sini ihracattan elde eden Roketsan’ın, 2004-2016 yılları arasında 8.3 kat büyüdüğünü söyleyen Ziya Altunyaldız, “Şirket, 2016’da satışlarını yüzde 40 artırarak, 1 milyar TL’nin üzerine çıkardı” diye konuştu.

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Altunyaldız, özkaynaklarının yüzde 7’sini Ar-Ge’ye ayıran Roketsan’ın, 6 yılda teknolojiye 360 milyon dolar yatırım yaptığını söyledi. Roketsan’ın F35 uçaklarına füze yapabilen dünyadaki iki firmadan bir tanesi olduğunun altını çizen Altunyaldız, “Roketsan, kg başına ortalama 2 bin dolar ihracat kıymetiyle ülkemiz ortalama ihracat kıymetinin oldukça üzerindedir” dedi. Savunma sanayii şirketlerinin iktisadi performanslarının en önemli kriter olmadığını ifade eden Altunyaldız, “Önemli olan silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yerli ve milli kaynaklarla karşılanabiliyor olmasıdır. Aselsan, Havelsan, TAI ve Roketsan, bin 700 alt tedarikçi ile birlikte hareket ederek Türkiye’de yerleşik firmalar tarafından üretilebilen hiçbir şeyi kendisi üretmiyor. İleri teknolojiye sahip milli silah sistemlerinin tasarım ve entegrasyonuna odaklanıyor” dedi.

KARA VE DENİZ İÇİN FÜZE ÜRETİYOR

Roketsan’ın ürettiği silah sistemleri hakkında bilgiler veren Altunyaldız, “Atmaca, deniz platformlarından atılabilir füze sistemi. OMTAS ve UMTAS ise, fırlatıcı platform üzerinden haberleşen ilk tanksavar olma özelliğini taşıyor. CİRİT de, Türkiye’nin milli olarak tasarlanan ilk füzesi” dedi.

MİLLİ MUHAREBE UÇAĞININ İLK UÇUŞU 2023’TE

Ziya Altunyaldız, “Tasarımı, transmisyon topu, motoru ve silah sistemleri tamamen yerli olacak ATAK II Helikopteri çalışmaları da devam ediyor” dedi. Milli Muharip Uçak Projesi’nin F-16 uçaklarının yerini alabileceğini kaydeden Altunyaldız, “2023 yılında ilk uçuşunu yapması planlanan Milli Muharebe Uçağı, 2070’lere kadar envanterde yer alacak’ diye konuştu.

TAI’NİN 2017 SATIŞ HEDEFİ 1.7 MİLYAR DOLAR

TAI’deki izlenimlerini de aktaran Ziya Altunyaldız, 1973 yılında yerli uçak üretmek için kurulan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı’nın (TUSAŞ) 1984’te TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) adını aldığını belirtti. TAI’nin 2016’da 1.3 milyar dolar satış hacmine ulaştığını vurgulayan Altunyaldız, “2017’de 1.7 milyar dolar satış hedefleyen TAI, F35 uçağı projesinin orta gövde üretiminde ABD dışındaki tek kaynak üreticisi olarak görev alıyor” dedi.