Roma - Lazio maçı hangi kanalda? Roma - Lazio şifresiz CANLI hangi kanalda?

İtalya Serie A'da Roma derbisinde Roma evinde Lazio'yu konuk edecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İnternet üzerinde "Roma - Lazio hangi kanalda?" ve "Roma - Lazio şifresiz mi?" aramalarını yapan futbolseverler, soruların yanıtını arıyor. Peki Roma - Lazio hangi kanalda? Roma - Lazio saat kaçta? İşte maça dair detaylar.

ROMA - LAZİO HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İtalyan hakem Gianluca Rocchi düdük çalacak. Türkiye saatiyle 20:00'de başlayacak olan zorlu karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. İki takım arasında oynanan son maçta Roma, evinde Lazio'a 3-1 kaybetmişti.

ROMA VE LAZİO İSTATİSTİKLERİ

İki takım arasında oynanan son 10 maçta 6 kere Roma, 2 kere Lazio kazandı. 2 maç ise berabere bitti.

Roma, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

Lazio, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

Roma, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

Lazio, oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, 3 gol yedi.

Roma, oynadığı son 4 lig maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Lazio, deplasmanda oynadığı son 6 lig maçını kazandı.

Roma, ligde geride kalan 11 haftada 27 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.

Lazio, ligde geride kalan 11 haftada 28 puan aldı ve ligde 4. sırada yer aldı.

Roma'da en golcü oyuncu konumunda attığı 7 golle Edin Dzeko yer alıyor.

Lazio'da en golcü oyuncu konumunda attığı 14 golle Ciro Immobile bulunuyor.

Roma'da Bruno Peres, Rick Karsdorp ve Lorenzo Pellegrini sakat durumunda.

Lazio'da ise Daive Di Gennaro, Felipe Caicedo ve Federico Marchetti sakat.

SON MAÇ KADROLARI

Roma: Alisson, Federico Fazio, Aleksandar Kolarov, Kostas Manolas, Maxime Gonalons, Gerson, Radja Nainggolan, Alessandro Florenzi, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy, Edin Dzeko

Lazio: Thomas Strakosha, Bastos, Stefan de Vrij, Stefan Radu, Adam Marusic, Senad Lulic, Lucas Leiva, Marco Parolo, Sergej Milinkovic, Ciro Immobile, Luis Alberto

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