Romanya'nın eski kralı hayatını kaybetti!

1927-1930 ve 1940-1947 arasında iki ayrı dönemde Romanya'yı yöneten kral, kanser tedavisi görüyordu.

Ağustos 1945-1 Ocak 1946 yılları arasında "kraliyet grevine" başlayı Groza'nın Komünist kontrolündeki hükümetinin aldığı kararlarını imzalamayı reddetmesi üzerine 30 Aralık 1947 sabahı, Groza bu görevden onu istifaya zorladı. Mihai zorla sürgüne gönderildi, mülklerine el koyuldu ve vatandaşlıktan da çıkarıldı.

Çavuşesku'nun komünist diktatörlüğü 1989'da çöktü ve ertesi yıl Romanya'ya dönmeye çalıştı, ancak ülkeye vardığında ayrılmaya zorlandı. 1992 yılında, otel camından yaptığı konuşmada Bükreş'te yaklaşık bir milyon insan onu izledi. Hükümet, popülaritesinden rahatsız olarak, Romanya'yı daha fazla ziyaret etmesine izin vermedi.

1997 yılında ise tekrar vatandaşlığa kabul edilmişti.

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Michael

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