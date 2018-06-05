Rotterdam'da aşırı sağcı Pegida örgütüne cami önünde domuz çevirme izni

Göç ve İslam karşıtı aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (Pegida) örgütü üyeleri, Perşembe günü iftar saatinde Rotterdam'da Diyanet'e bağlı Laleli Camii önünde mangal partisi düzenleyerek, domuz çevirecek.
Hollanda'daki diğer büyükşehirler, Pegida'nın iftar saatinde cami önlerinde domuz çevirme girişimlerine izin vermemişlerdi.
Ancak ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam'ın Fas kökenli Belediye Başkanı Ahmed Abutalib, Pegida'nın gösteri yapmasının yasalara aykırı olmadığı görüşünde. Abutalib, Türk ve Fas kökenli politikacıların ağırlıkta olduğu DENK Partisi'nin, gösterinin yasaklanmasını talebini reddetti.
Müslüman bir aileden gelen Abutalib, gösteri yapmanın temel bir yasal hak olduğunu vurguladı, Pegida'nın de bu kapsamda gösteri düzenleyebileceğini belirtti.
Rotterdam Belediyesi, DENK'in, gösteri sırasında caminin güvenliğinin sağlanması talebine de, "göstericilerin güvenliğini içermeyen tek taraflı bir talep olduğu gerekçesiyle" olumsuz yanıt verdi.
Pegida üyeleri, Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Rotterdam'ın güneyinde yer alan Laleli Camii önünde, Perşembe akşamı bir araya gelecek. Aşırı sağcı grup, iftar vakti mangal partisi düzenleyecek ve domuz çevirecek.
Rotteram'daki Türk ve Müslüman örgütleri de aynı saatlerde cami çevresinde çiçek bırakma eylemi yapacak. "Hand in Hand (El ele) 010" adlı oluşumun öncülüğünde bir araya gelecek olan Pegida karşıtları, "nefretin kokusuna karşı çiçeklerden bir sevgi duvarı" oluşturacaklarını açıkladı.
Pegida karşıtları, Laleli Camii'nin önündeki kaldırıma da tebeşirle ırkçılık karşıtı metinler yazacak. Hand in Hand 010 adlı oluşumdan yapılan açıklamada, Pegida'nın eylemi, "Müslüman topluma yönelik bir hakaret ve kışkırtma" olarak değerlendirildi.
Pegida, Ramazan ayı boyunca Utrecht, Arnhem, Gouda, Lahey ve Rotterdam'daki camilerin önünde mangal partisi be domuz çevirme yapma kararı almıştı. Ancak Utrecht, Arnhem ve Gouda belediyeleri bu eyleme izin vermemişlerdi.
Pegida, Utrecht kent merkezindeki Türkler'e ait Ulu Cami önümde domuz çevirme etkinliğinin yasaklanması üzerine, bir başka semtteki Sayidina İbrahim Camii önünde eylem yapmak istemiş ancak Utrecht Mahkemesi, çatışmalara yol açabileceği endişesi nedeniyle Pazartesi günü bu eylemin yasaklanmasını kararlaştırmıştı.
Pegida'ya son yasak da Lahey Belediyesi'nden gelmiş, Belediye Başkanı Pauline Krikke aşırı sağcıların As-Sunnah Camii önünde yapmayı planladığı domuz çevirme etkinliğine izin verilmeyeceğini söylemişti.
Pauline Krikke, böyle bir etkinliğin, çatışma ve provokasyona yol açabileceğini ve "kamu düzeni için ciddi tehdit oluşturduğunu" vurgulamıştı.
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