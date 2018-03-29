Rüçhan Çalışkur, Türk sinema tarihine damga vuran oyunculardan biri. Usta sanatçı Rüçhan Çalışkur hem sinema hem tiyatro hem de dizilerde adından başarıyla söz ettiriyor. Rüçhan Çalışkur'un hayatından detaylar haberimizde.
RÜÇHAN ÇALIŞKUR KİMDİR?
Tam adı Zeynep Rüçhan Çalışkur olan sanatçı 13 Şubat 1947'de Trabzon'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan sanatçı, 1979 yılında Devlet Tiyatroları kadrosuna girdi. Uzun yıllar tiyatroda oyunculuk yapan Rüçhan Çalışkur, 2003 yılında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol almaya başladı. Çalışkur, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır.
RÜÇHAN ÇALIŞKUR'UN ALDIĞI ÖDÜLLER
5. Afife Tiyatro Ödülleri, 2001, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Leenane'in Güzellik Kraliçesi
23. Uluslararası İstanbul Film Festivali, 2004, En İyi Kadın Oyuncu, Bulutları Beklerken
RÜÇHAN ÇALIŞKUR'UN YER ALDIĞI BAZI OYUNLAR
Yağmur Durduğunda : Andrew Bovell - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012
Onca Yoksulluk Varken : Emile Ajar - Tiyatrokare - 2011
Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001
Leenane'in Güzellik Kraliçesi : Martin McDonagh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000
Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi - Oktay Arayıcı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Sekiz Kadın : Robert Thomas - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996
Tanrı : Woody Allen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Kassandra : Stelio Fiorenza - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Yedi Kadın : Barbara Schottenfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Afife Jale : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Danton'un Ölümü : Georg Büchner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
İçimizden Biri : Neil Simon - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Ermiş Jeanne : George Bernard Shaw - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Cadıların Macbethi : William Shakespeare den Uyarlayan Müge Gürman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Sahibinin Sesi : Sevim Burak - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
Toprağı Bol Olsun : Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
Lisistrata : Aristophanes - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Beyaz At : Henrik Ibsen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982
Barış Gezegeni : Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981
Duruşma (oyun) : Franz Kafka\André Gide\Jean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979
Deli Dumrul : Güngör Dilmen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979
Harould ve Maude : Colin Higgins - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
Fazilet Eczanesi : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
RÜÇHAN ÇALIŞKUR'UN YER ALDIĞI FİLMLER
Yeter : Tarkan Karlıdağ - 2016
Yılanların Öcü : Cemal Şan - 2014
Zerre : Erdem Tepegöz - 2012
Rüzgarlar : Selim Evci - 2012
Elveda Katya : Ahmet Sönmez - 2012
Benim İçin Üzülme : Serkan Birinci - 2012
Acayip Hikayeler : Veli Çelik - 2012
Zenne : Mehmet Binay-M. Caner Alper - 2011
Türkan : Cemal Şan - 2011
Şüphe (dizi) : Nisan Akman - 2011
Abimm! : Şafak Bal - (2009)
Parmaklıklar Ardında : Hakan Gürtop - (2009)
Güldünya (dizi) : Ömür Atay - 2009
Lodos (film) : Didem Erayda - 2008
Yersiz Yurtsuz : Cemal Şan - 2007
Kınalı Kuzular : Tunç Davut - Reşit Paşa Vapuru - 2007
Kınalı Kuzular : Tunç Davut - Üç Kardeş - 2007
Dede Korkut Hikayeleri : Attila Candemir - 2007
Rüya Gibi : Ömür Atay - 2006
Cemile (dizi) : Özer Kızıltan - 2006
Kabuslar Evi : Uluç Bayraktar Çarşamba Karısı - 2006
Körfez Ateşi : Şafak Bakkalbaşıoğlu - 2005
Zeytin Dalı : Hakan Gürtop - 2005
Ihlamurlar Altında : Aydın Bulut - 2005
24 Saat : Uluç Bayraktar - 2004
Bulutları Beklerken : Yeşim Ustaoğlu - 2003
Unutma Beni : Türkan Derya - 2002
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.