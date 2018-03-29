Rüçhan Çalışkur, Türk sinema tarihine damga vuran oyunculardan biri. Usta sanatçı Rüçhan Çalışkur hem sinema hem tiyatro hem de dizilerde adından başarıyla söz ettiriyor. Rüçhan Çalışkur'un hayatından detaylar haberimizde.

RÜÇHAN ÇALIŞKUR KİMDİR?

Tam adı Zeynep Rüçhan Çalışkur olan sanatçı 13 Şubat 1947'de Trabzon'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan sanatçı, 1979 yılında Devlet Tiyatroları kadrosuna girdi. Uzun yıllar tiyatroda oyunculuk yapan Rüçhan Çalışkur, 2003 yılında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol almaya başladı. Çalışkur, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır.

RÜÇHAN ÇALIŞKUR'UN ALDIĞI ÖDÜLLER

5. Afife Tiyatro Ödülleri, 2001, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Leenane'in Güzellik Kraliçesi

23. Uluslararası İstanbul Film Festivali, 2004, En İyi Kadın Oyuncu, Bulutları Beklerken

RÜÇHAN ÇALIŞKUR'UN YER ALDIĞI BAZI OYUNLAR

Yağmur Durduğunda : Andrew Bovell - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012

Onca Yoksulluk Varken : Emile Ajar - Tiyatrokare - 2011

Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Leenane'in Güzellik Kraliçesi : Martin McDonagh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000

Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi - Oktay Arayıcı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998

Sekiz Kadın : Robert Thomas - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996

Tanrı : Woody Allen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Kassandra : Stelio Fiorenza - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Yedi Kadın : Barbara Schottenfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Afife Jale : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Danton'un Ölümü : Georg Büchner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

İçimizden Biri : Neil Simon - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Ermiş Jeanne : George Bernard Shaw - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Cadıların Macbethi : William Shakespeare den Uyarlayan Müge Gürman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Sahibinin Sesi : Sevim Burak - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Toprağı Bol Olsun : Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Lisistrata : Aristophanes - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Beyaz At : Henrik Ibsen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982

Barış Gezegeni : Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981

Duruşma (oyun) : Franz Kafka\André Gide\Jean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979

Deli Dumrul : Güngör Dilmen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979

Harould ve Maude : Colin Higgins - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

Fazilet Eczanesi : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

RÜÇHAN ÇALIŞKUR'UN YER ALDIĞI FİLMLER

Yeter : Tarkan Karlıdağ - 2016

Yılanların Öcü : Cemal Şan - 2014

Zerre : Erdem Tepegöz - 2012

Rüzgarlar : Selim Evci - 2012

Elveda Katya : Ahmet Sönmez - 2012

Benim İçin Üzülme : Serkan Birinci - 2012

Acayip Hikayeler : Veli Çelik - 2012

Zenne : Mehmet Binay-M. Caner Alper - 2011

Türkan : Cemal Şan - 2011

Şüphe (dizi) : Nisan Akman - 2011

Abimm! : Şafak Bal - (2009)

Parmaklıklar Ardında : Hakan Gürtop - (2009)

Güldünya (dizi) : Ömür Atay - 2009

Lodos (film) : Didem Erayda - 2008

Yersiz Yurtsuz : Cemal Şan - 2007

Kınalı Kuzular : Tunç Davut - Reşit Paşa Vapuru - 2007

Kınalı Kuzular : Tunç Davut - Üç Kardeş - 2007

Dede Korkut Hikayeleri : Attila Candemir - 2007

Rüya Gibi : Ömür Atay - 2006

Cemile (dizi) : Özer Kızıltan - 2006

Kabuslar Evi : Uluç Bayraktar Çarşamba Karısı - 2006

Körfez Ateşi : Şafak Bakkalbaşıoğlu - 2005

Zeytin Dalı : Hakan Gürtop - 2005

Ihlamurlar Altında : Aydın Bulut - 2005

24 Saat : Uluç Bayraktar - 2004

Bulutları Beklerken : Yeşim Ustaoğlu - 2003

Unutma Beni : Türkan Derya - 2002

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