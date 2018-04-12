ABD Başkanı Donald Trump'ın, Esad rejiminin Duma'da kimyasal silah kullandığı iddiasının ardından Rusya'yı hedef alan açıklaması "Hazırlan Rusya, çünkü onlar geliyor ve yeni olacaklar ve akıllı. İnsanlarını öldüren ve bundan zevk alan 'gazla öldüren hayvan' ile ortak olmamamız gerekir" açıklamasının ardından, karşılıklı açıklamaların geldiği duruma tüm dünyayı tedirgin eden savaş rüzgarları eşlik etti.

Image Satellite Internacional, Facebook'ta Rus savaş gemilerinin Tartus limanından ayrıldığının görüldüğü uygu görüntülerini yayınladı.

Açıklamada, üste olmayan gemilerin olası saldırılar için denize konuşlandırılmış olabileceği ve üste yalnızca bir Kilo sınıfı denizaltının kaldığı aktarıldı.

11 Nisan tarihli görüntülerden birinde de limanda 7 gemi, Graçonok tipi 2 sabotaj engelleyici sürat gemisi, 2 dizel denizaltı olduğu, ancak bunlardan yalnızca bir denizaltının kaldığı anlaşılıyor.

Ancak buna karşılık ABD donanmasının Akdeniz'e sevk ettiği USS Harry Truman uçak gemisi ve diğer savaş gemileri, Virginia'daki Norfolk deniz üssünden ayrıldı. Uçak Gemisi ve beraberindeki 7 savaş gemisi Akdeniz'e sevk edildi.

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