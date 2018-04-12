Suriye rejiminin Doğu Guta'da kimyasal silah kullanarak sivillerin ölümüne neden olduğu iddiasıyla ABD ile Rusya arasında savaş rüzgarları esmeye başladı.
Suriye'de rejiimin kuşatma altındaki Duma kentinde düzenlediği hava saldırısında kimyasal silah kullanıldığı şüphesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'den paylaştığı, "Hazır ol Rusya, çünkü geliyor olacaklar, güzel, yeni ve 'akıllı'! İnsanlarını gaz kullanarak öldüren ve bundan zevk alan hayvan ile ortak olmamalısın" mesajıyla tüm dünyaya sert bir mesaj yolladı.
Bu mesajdan 40 dakika sonra ise daha ılımlı bir paylaşımda bulundu. "Rusya ile ilişkilerimiz, Soğuk Savaş da dahil, her zamankinden daha kötü. Bunun için hiçbir sebep yok. Rusya'nın ekonomilerine yardım için bize ihtiyaçları var. Bu yapılması çok kolay bir şey. Ve bizim birlikte çalışmak için tüm ülkelere ihtiyacımız var. Silahlanma yarışı durdurulsun mu?" mesajını paylaştı.
Rusya devlet başkanı Putin ise, Trump'ın açıklamalarına aynı şekilde karşılık vermeyerek, sağduyu çağrısında bulundu ve "Dünyadaki durum endişe uyandırıyor. Biz mantığın ağır basmasını ümit ediyoruz. Rusya küresel ve bölgesel güvenliğin güçlenmesi ve istikrarın sağlanması için çabalamaya devam edecek. Tam anlamıyla tüm uluslararası yükümlülüklere uyacak" açıklamasında bulundu.
Esad rejiminin ise olası ABD müdahalesine karşı havaalanları ve askeri üsleri boşalttığı belirtildi.
TRUMP NE YAPACAK?
ABD başkanı Donald Trump, günlerdir komutanlarıyla yoğun mesai harcayıp Suriye'ye olası müdahaleyi tartışıyor. Başkan Twitter hesabında komutanlarla Beyaz Saray'da çekilmiş toplu bir fotoğrafı paylaştı. New York Times Gazetesi'nin, üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre Trump, Esad rejiminin kimyasal kapasitesine ağır bir darbe vuracak bir saldırı düzenlemekte kararlı.
"BU KEZ PAHALI OLACAK"
ABD'li komutanlar, Trump'ı müdahalenin geçen yılkinden 'daha pahalıya mal olacağı' yönünde uyarıyor. Esad rejiminin İdlib'de 100'den fazla sivilin öldüğü kimyasal saldırısından sonra ABD, Suriye'nin Şaryat Hava Üssü'nü Tomahawk füzeleri ile vurmuştu. Ancak bu saldırının Esad rejiminin kimyasal silah kapasitesine etkisi olmamış, üs kısa süre sonra yeniden faaliyete geçmişti. Trump'ın askeri danışmanları, Suriye'nin kimyasal kapasitesinin yok edilmesi için bir değil birkaç gün süren saldırı gerektiğini savunuyor.
Trump, geçtiğimiz hafta, Ortadoğu için 17 yılda 7 trilyon dolar harcadıklarını buna rağmen ellerine hiçbir şey geçmediğini söylemiş, artık bu yükümlülüğün müttefikleri tarafından da paylaşılması gerektiği ve ABD buradan çekildiğinde oluşacak boşluğu doldurmak için gayret sarfetmelerini ifade etmiş, ancak hafta sonu yapılacak Latin Amerika ziyaretini iptal ederek Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere ABD'de kalmayı tercih etmişti.
ERDOĞAN İLE TRUMP SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trumparasında bu gece telefon görüşmesi gerçekleşti.
Erdoğan ve Trump görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu.
AVRUPA'DAN HAVA ALARMI
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) dün Suriye'ye olası bir hava saldırısı dolayısıyla Doğu Akdeniz'de uçuş yapacak havayolu şirketlerine güvenlik uyarısı yaptı.
Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Brüksel merkezli Eurocontrol, 72 saat içerisinde havadan karaya füzelerin veya seyir füzelerinin fırlatılabileceği ve telsiz navigasyon ekipmanlarında kesinti yaşanabileceğini bildirdi. Havayolu şirketleri durumdan dolayı uyarıldı.
ASKERLERİN AİLELERİYLE VEDALAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR SERVİS EDİLDİ
Uluslararası haber ajansları dünyaya servis ettiği fotoğraflarda binlerce Amerikan askeri aileleriyle vedalaştığı görülüyor. Öte yandan Muharip gemilerin yanında Alman FGS Hessen fırkateyni de Akdeniz'e doğru ilerleyecek.
Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılan Amerikan USS Donald Cook savaş gemisinin fotoğrafları da donanma tarafından paylaşıldı.
NYT: ÜÇ KÖTÜ SEÇENEK
Amerikan New York Times Gazetesi, Suriye'ye yönelik olası harekatta ABD'nin üç seçeneği olduğunu yazdı. Üçünün de kötü olduğunu yazan gazetei senaryoları şöyle sıraladı:
1- İlk seçenek, Esad'a yönelik kısa süreli ve cezalandırıcı bir operasyon düzenlenmesi. Geçen yıl Şayrat Hava Üssü'ne yönelik saldırıyı andıran bu operasyonun fazla etkili olmayabileceği, hatta rejimin Rusya ve İran'ın yardımlarıyla hasarı kısa sürede telafi edebileceği belirtildi.
2- Washington, Suriyeli muhaliflere ağır silah dahil daha fazla yardım yapabilir. Gazeteye göre bu seçeneğin dezavantajı, buna Moskova ve Tahran'ın da aynı şekilde hatta daha etkili olarak rejime destek vermesi.
3- ABD yönetiminin üçüncü seçeneğini Esad rejimine yönelik uzun ve şiddetli askeri operasyon düzenlenmesi. Ancak bu seçenekte iki önemli risk var. İlki rejimin ağır saldırılardan ötürü çökmesi, insani felaketin boyutunun artması ve iç savaşın uzaması. İkinci risk ise Şam yönetiminin müttefiki olan Rusya ile doğrudan silahlı çatışma ihtimalinin gerçekleşmesi.
İSRAİLLİ BAKAN SUİKAST İSTEDİ
Times Of İsrael'in haberine göre, İsrail Şehircilik Bakanı Yoal Galant, Suriye'de kimyasal saldırıların ve katliamların bütün kırmızı çizgileri aştığını belirttikten sonra, "Bana göre, Esad'a bir suikast düzenlemenin zamanı gelmiştir. Bu adamın bu dünyada işi yoktur. Bu kadar basit" dedi.
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