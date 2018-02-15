Rusya: ABD, YPG'ye silah göndermeye devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye’de Kürtlere silah temin ederek Türkiye'yi kışkırttığını belirterek, "Türkiye de karşılık olarak Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askeri operasyonlara devam etti." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin, El Tanf civarındaki geniş bir bölgeyi "işgal" etmeye devam ettiğini ifade eden Zaharova, "Bu bölge, DEAŞ'ın kalan üyeleri için güvenli bir barınak haline gelmiş durumda. ABD, Fırat Nehri'nin doğu kıyısında, Kürt müttefiklerine destek vermek için Suriye ordusuyla açık bir cepheleşmeye giriyor." diye konuştu.

Zaharova, ABD'nin, Suriye'deki hamleleriyle Türkiye'yi de kışkırttığını dile getirerek, "ABD, Irak toprakları üzerinden Kürtlere yeni konvoylarla silah göndererek Türkiye'yi kışkırttı. Türkiye de karşılık olarak Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askeri operasyonlara devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

ÖLDÜRÜLEN ASKERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Amerikan askerlerinin Deyrizor'da düzenlediği hava saldırısında en az 40 Rus askerinin öldüğü iddiasına, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.

Amerikan askerlerinin Deyrizor'da düzenlediği hava saldırısında en az 40 Rus askerinin öldüğü iddia edilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Zaharova, koalisyon saldırısında 5 Rus vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi. "Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu doğru ancak bunlar teyide muhtaç bilgiler. Saldırıda 5 Rus vatandaşı öldürülmüş olabilir ancak bu şahıslar Rus ordusu mensubu değiller. dedi.

7 Şubat'ta ABD'nin Deyrizor'da Suriye Demokratik Güçleri kampına düzenlenen saldırıya karşılık düzenlediği saldırıda onlarca paralı Rus askerinin öldüğü iddia edilmişti.

Rus basınında da geniş yankı bulan haberlerin ardından konuyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise ölen paralı Rus askerler hakkında yorum yapmaktan kaçınarak Kremlin'in sadece ordu bünyasindeki Rus askerlerden sorumlu olduğunu belirtmişti.

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