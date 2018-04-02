Rusya: Batılı ülkeler çocuk oyunları oynuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Batılı ülkelerle yaşadığı gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Soğuk Savaş dönemi benzetmeleriyle alakalı konuşan Lavrov, "Soğuk Savaş'ta en azından bazı kurallar vardı. İngiltere ve ABD tüm görgü kurallarını bıraktı." ifadelerini kullandı.

"Batılı ülkeler çocuk oyunları oynuyor" diyen Lavrov, tansiyonun nereye kadar tırmanacağı konusunun kendilerine bağlı olmadığını belirtti.

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