Rusya'da bomba alarmı: 21 bin kişi tahliye edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba ihbarı için yapılan 57 anonim çağrı, paniğe neden oldu. Moskova'da 11 bölge için yapılan ihbarların ardından 21 bin kişi tahliye edildi.

İHA'nın haberine göre yapılan 57 çağrı üzerine Kızıl Meydan da dahil olmak üzere Moskova'nın 11 bölgesinden yaklaşık 21 bin kişi tahliye edildi. Ancak yürütülen operasyonlar kapsamında herhangi bir patlayıcı madde bulunmadı.

Öte yandan, Rusya'da son günlerde metro istasyonları ve alışveriş merkezlerine yönelik bomba ihbarları yapıldığı belirtildi.