Rusya'dan ABD medyasına 'yabancı ajan' yasağı!

Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Duma Düzenleme ve Kontrol Komisyonu Başkanı Olga Savastyanova, ABD medyasının Duma'ya girişini yasaklayan kararın gelecek haftadan itibaren geçerli olacağını söyledi.

Kararın, ABD'ye "misilleme" olduğunu vurgulayan Savastyanova, "Karar, ABD'de Russia Today (RT) kanalının yabancı ajan kanunu kapsamına alınarak ABD Kongresine giriş akreditasyonunun kaldırılmasına karşılık alınıyor." dedi.



ABD'DE YAYIN YAPAN KANAL 'YABANCI AJAN' OLARAK KAYDEDİLDİ

ABD Adalet Bakanlığının talebi üzerine 13 Kasım'da, ABD'de yayın yapan RT kanalı, "yabancı ajan" olarak kaydedilmiş ve ABD Kongresi, kanalın, binadaki akreditasyonunu kaldırmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 25 Kasım'da, Rusya'da faaliyet gösteren ve yurt dışından finanse edilen basın kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak tanınmasını öneren yasal değişiklikleri onaylamıştı.

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