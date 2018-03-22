Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün gazetecilerle telekonferans yoluyla yaptığı görüşmede, "Bu son derece iğrenç bir ifade. O ülkenin ( İngiltere), hatta hiçbir ülkenin dışişleri bakanına yakışmaz. Tartışmasız hakaret içeren ve kabul edilemez bir söz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Putin ile Hitlerarasında bir benzetme yapması üzerine Johnson'un Rusya düşmanlığı ile zehirlendiğini söyledi, "Avrupalı bir diplomattan böyle bir açıklama gelmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nı izlemeye gidecek İngilizlerin güvenliğinin bir sorun haline geldiğini söylemiş, bir milletvekilinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonunu Adolf Hitler'in 1936 Olimpiyatları'na yaptığı gibi "halkla ilişkiler" amaçlı kullanacağını öne sürmesi üzerine de Johnson, "Evet, 1936 ile yapılan kıyaslama bence kesinlikle doğru." demişti.

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