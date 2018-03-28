Rusya'dan İngiltere'ye 'casus' suçlaması: İngiliz istihbaratı yapmış olabilir

İngiltere ile Rusya arasında, eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle başlayan siyasi kriz devam ederken Kremlin'nden sert bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, olayın İngiliz istihbaratı tarafından yapılmış olabileceğini ve İngiltere'nin aksi bir durumu kanıtlaması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Tüm sonuçların analizi bize zehirlenme olayında İngiliz istihbartının parmağı olabileceğini düşündürüyor. Eğer tersi yönde ikna edici bir kanıt sunulmazsa, geniş çaplı siyasi bir provokasyonun neticesi olarak vatandaşlarımızın hayatına yönelik bir girişimle karşı karşıya olduğumuzu düşüneceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Eski Rus casusu Sergei Skripal ile kızı Yulia, İngiltere'nin Salisbury kentinde askeri sinir gazı kullanılarak zehirlenmişti. İngiltere ve müttefikleri peşi sıra Rusya'ya yönelik yaptırımlar açıklamış ancak Londra yönetimi Rusya'nın kanıt isteğine yanıt vermemişti.

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