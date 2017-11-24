Rusya'dan işbirliği açıklaması!

RIA ajansının haberine göre Lavrov bu açıklamayı, Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura ile Moskova'daki görüşmesinde yaptı.

De Mistura, BM gözetiminde Cenevre'de yapılacak barış görüşmelerinde en önemli konulardan birinin, Suriye için yeni bir anayasa yapılması olacağını söyledi.

Cenevre görüşmeleri gelecek hafta başlayacak.

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