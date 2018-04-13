ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ı aktif olarak kullanıp, siyasi krizlere yönelik dünyayı sarsan paylaşımlarda bulunuyor.

Suriye'nin Duma kentinde yaşandığı iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili Beşar Esad'ı "hayvan" olarak tanımlamış ve saldırının sorumlularının "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtmiş, ardından " Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından..." mesajıyla savaş sinyalleri vermişti.

Trump'ın bu paylaşımı, Rusya ile ilişkilerinde gerilime neden oldu. Rusya, Trump'ın bu açıklamalarına aynı biçimde karşılık vermese de, ilk eleştiri Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi. "Biz Twitter diplomasinin katılımcısı değiliz. Ciddi yaklaşımların destekçileriyiz. Daha önce de olduğu gibi, kırılgan olan bir duruma zarar verebilecek adımlar atmamanın önemli olduğuna inanmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Dün ise "Hiçbir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldırı düzenleneceğini dile getirmedim. Çok yakında olabilir veya o kadar da yakın olmayabilir! Ne olursa olsun, ABD, benim yönetimimde, bölgeyi DEAŞ'tan temizleme konusunda harika iş çıkardı. Hani, Amerika'nın teşekkürü nerede?" yorumunu yapan Trump'a, usya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvarkoviç, "Uluslararası ilişkiler, sabah uyanıp tweet atan birinin moduna bağlı olmamalı. Rusya olası bir risk için hazırlık yapmıyor." açıklamasında bulundu.

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