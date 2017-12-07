Rusya'dan Türkiye'ye S-400 sevkiyatı açıklaması!

Sputnik'in haberine göre, Türkiye'ye S-400 sevkiyatı ihtimaline ilişkin soruları yanıtlayan Çemezov, "Muhtemelen evet. Şu anda krediyle ilgili görüşmeler yapılıyor, bu husus çözüme kavuşturulur kavuşturulmaz… Rusya Maliye Bakanlığı, Türkiye Maliye Bakanlığı ile müzakerelerde bulunuyor" dedi.

Çemezov, kredi konusu çözüldükten sonra her şeyin hazır olacağını da vurguladı.