Rusya, İngiltere Başbakanı'na Twitter'dan yanıt verdi: Sevgili Theresa...

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Rusya'yı hedef alarak, "Ne yaptığınızı biliyoruz, başaramayacaksınız" sözlerine Rusya'dan ilginç bir yanıt geldi.

Theresa May'in bir davette elinde bir kadeh şarapla çekilmiş fotoğrafını paylaşan Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabı fotoğrafla birlikte, "Biz de senin ne yaptığını biliyoruz. Sevgili Theresa, umuyoruz, bir gün Kırım Massandra kırmızı şarabını denersin" ifadelerine yer verdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May yaptığı açıklamada Rusya'yı "medyada sahte haberler yayınlayarak seçimlere karışmakla, batıda karışıklık çıkarmak adına bilgiyi silah olarak kullanmakla" suçlamıştı.

— MFA Russia ???????? (@mfa_russia) November 14, 2017