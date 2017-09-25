Rusya: SDG, DEAŞ’ı savaşmadan geçiyor

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Rusya, ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile anlaşarak Rakka ve Deyrizor’un büyük bölümünü terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG), “Çatışmasız olarak bırakmasını sağladığı” iddiasına bir yenisini ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün Deyrizor’un kuzeyinde DEAŞ kontrolündeki bir bölge üzerinde çekildiği belirtilen uydu görüntülerini yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı’na göre 8 ile 12 Eylül tarihleri arasında çekilen bu görüntüler, “ABD özel kuvvetlerinin, SDG güçlerinin DEAŞ kontrolündeki bölgeden güvenli geçişini sağladığına” kanıt oluşturuyor.

Açıklamada, “SDG güçleri, DEAŞ’ın direnişi olmadan Fırat Nehri’nin batı kıyısını terk ederek Deyrizor istikametine ilerlemiştir. DEAŞ güçlerinin bölgedeki varlığına rağmen teröristler, ABD özel kuvvetleri ve SDG güçlerine karşı savaş pozisyonu almamışlardır” dendi.

Rus yetkililere göre, bu görüntüler ABD güçlerinin bölgeden geçişini “son derece güvenli bulduğunu” gösteriyor. Açıklamada ayrıca bölgede çok sayıda Amerikan Cougar ve Hummer tipi zırhlı araç bulunduğunun tespit edildiği de belirtildi.

"RAKKA'DA DA AYNI TAKTİK"

Rusya, haziran ayında ABD desteğinde SDG güçlerinin Rakka operasyonu başlamadan önce, Amerikalı yetkililerle görüşüp, kenti savaşmadan bırakmaları karşılığında teröristlerin bölgeden güvenli çıkışının sağlanmasının önerdiğini ileri sürmüş, bu iddia Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından da tekrarlanmıştı. SDG geçen hafta Rakka’nın yüzde 80’inin geri alındığını duyurmuştu.