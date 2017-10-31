Rusya: Seçimlere karıştığımız iddiaları 'fantezi'

Interfax haber ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'nin veya Avrupa'da yapılan seçimlere karıştığı iddialarını 'fanteziler' olarak niteledi.

Rusya'daki Avrupa İşletmeleri Derneği'ndeki brifingde konuşan Dışişleri Bakanı, "Tek bir delil dahi olmadan sadece ABD seçimlerine değil, Avrupa'da yapılan seçimlere de müdahil olduğumuz iddia ediliyor." derken, "Yakın zamanda da Güney Afrika'da kimin görevlendirileceğini Moskova'nın karar verdiği iddia edildi. Gerçekten fantezilerin sınırı yok." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde dış politika danışmanlığını yapan George Papadopoulos'un, Trump kampanyası ile bazı üst düzey Rus yetkililer arasında ayarlamaya çalıştığı görüşmeler konusunda Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yalan söylediğini kabul ettiği bildirilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sürecinde görev alan 3 eski yardımcısının Rusya soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkmasını, "Bugünkü iddiaların, Başkan Trump, Trump'ın seçim kampanyası ve kampanya aktiviteleriyle hiçbir ilgisi yok." sözleriyle değerlendirmişti.