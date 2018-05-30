Geçtiğimiz Nisan ayında Moskova’da kurulmuş olan mesajlaşma uygulaması Telegram, Rusya’da yasaklanmıştı. Yasağın sebebi ise şifreleme anahtarlarını Rusya’nın Federal Güvenlik Servisi ile paylaşmayı reddetmesiydi. Hatta uygulamayı kullanan binlerce insan sokağa çıkmış ve protesto için kağıttan uçaklar uçurmuştu.

Ülkede Telegram’ın yasaklanmasına rağmen hala AppStore’da erişime açık olarak duruyordu. Rusya bu konuya da el atarak Apple’dan bu uygulamanın derhal kaldırılmasını ve yerel kullanıcılara bildirim göndermesini engellemesini istedi. Apple’a tamamen yasal bir mektup gönderen yetkililer, şirkete cevap vermesi için bir aylık süre tanıdı.

Rusya’nın bilgi teknolojileri ve haberleşmeden sorumlu federal servisi Roskomnadzor’a göre Rusya’da büyük bir çoğunluk hala Telegram’ı kullanmaya devam ediyor. Apple ile olan görüşmelerden sonra uygulamanın hiç kullanıcısının kalmaması planlanıyor. Benzer bir görüşme, uygulamayı Google Play’den kaldırması için Google’la da yapılıyor.





