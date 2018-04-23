Rusya ve Çin'den ortak karar! Nükleer anlaşma...

Pekin'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çinli mevkidaşı ile İran nükleer anlaşması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Lavrov, iki ülkenin nükleer anlaşmayı sabote etme girişimlerini engelleyeceğini söyledi.

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Almanya) arasında imzalanan anlaşmayla İran'ın nükleer programı kısıtlanmış ve karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımlar hafifletilmişti.

Nükleer anlaşmasının İran'ın güçlenmesine neden olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın iptal edilmesini seçim vaadi olarak kullanmış, göreve geldikten sonra da anlaşmanın iptal edilebileceği yönünde sinyaller vermişti.

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