Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ( NATO) eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen Alman gazetesi Die Welt'e verdiği röportajda, " Rusya şu anda Ukrayna'ya asker gönderme çalışması içinde, NATO, Rus tankların saldırısına karşı koyabilir. Ruslar Ukrayna’ya hücum ederse NATO Rus tanklarının rahatlıkla vurabilir" dedi.

Öte yandan, Rasmussen, ittifakın barışı korumak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine dikkat çekti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Rusya'yla ilişkilerde diyalog ve caydırıcılıktan oluşan iki ayaklı sistemin sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Stoltenberg, "Amacımız Rusya'yı izole etmek değil. Ancak müttefikler, Rusya uluslararası kuralları ihlal ettiğinde, kararlı ve birlik içinde hareket etmelidir." açıklamasında bulunmuştu.

NATO'DAN 30 BİN KİŞİLİK BİRLİK İDDİASI

Almanya’da yayımlanan “Welt am Sonntag” gazetesindeki haberde, NATO’nun Rusya’dan yapılacak bir saldırıya karşı reaksiyon yeteneğini iyileştirmek istediğine dikkati çekildi.

Gazetenin, NATO diplomatlarına dayandırdığı haberinde, ittifakın kriz durumlarında 30 gün içinde harekete geçebilecek ve 30 bin askerin yer aldığı bir birlik oluşturmayı planladığı iddia edilerek, bu gücün yüzlerce savaş uçağı ve gemilerle donatılmasının öngörüldüğü savunuldu.

Haberde, bu yeni müdahale gücünün mevcut 20 bin kişilik NATO Mukabele Kuvveti'nin (NRF) yanında ek olarak kurulacağı iddia edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER