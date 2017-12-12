Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Rusya, Yemen'e operasyon düzenleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle koordineli bir şekilde büyükelçilikteki görevlileri ve Sana'da yaşayan vatandaşlarını tahliye etti.

AA'nın haberine göre; Rus uçağının, vatandaşlarını Sana Havalimanı'ndan aldığı aktarıldı. Konuyla ilgili Rusya tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.