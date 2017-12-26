Taksim'deki gece kulübü çıkışında çıkan kavgada muşta ile bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla müşteki sanık olarak yargılanan Rüzgar Çetin’in, “Kasten yaralama ve SMS ile tehdit” suçlarından toplam 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre mahkeme, müşteki sanık İhsan Ahmet Tigrel’i de “Haksız tahrik altında kasten yaralama” suçundan bin TL adli para cezasına çarptırdı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER