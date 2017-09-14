Türkiye ile Rusya arasında S-400 orta menzilli hava savunma füzesi satışıyla ilgili anlaşmaya varıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Peki S-400 nedir? S-400 füze özellikleri nelerdir? İşte S-400 füzelerine dair detaylar...

S-400 FÜZESİ NEDİR?

S-400 füze sistemleri, S-300 modelinin ardından geliştirilen yeni nesil Rus yapımı kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.

1980'lerin başında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanan S-400 füzeleri, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla çok daha uzun bir sürede çıkmıştır. S-400 füzelerini S-300 füzelerinden ayıran en önemli özellik ise birden fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirler barındırmasıdır.

S-400 füzelerinde kullanılan radarlar, hayalet uçak olarak bilinen hafif radar izinli hedefleri takip edebilmektedir. S-400 füzeleri, Rusya tarafından üretilmektedir ve günümüze kadar birçok ülke tarafından satın alınmak istenmiştir. Ancak Rusya, S-400 füzelerini şimdiye kadar yalnızca Çin Halk Cumhuriyeti'ne satmıştı. Türkiye ise, bir süredir S-400 füzesi satın almak için Rusya ile temas halindeydi ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 füzelerinin Rusya'dan satın alındığını duyurdu ve böylece S-400 füzelerini satın alabilen ülkeler arasında Türkiye de eklendi.

Böylece S-400 füzeleri günümüzde Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye'de bulunmaktadır ve diğer yabancı ülkelerin hiç birine satışı yapılmamaktadır.

S-400 hava savunma sisteminde kullanılan füzeler, Rus Hava Kuvvetleri'nin hava savunma sistemlerini azaltma programına paralel olarak kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabilecek değişik füzelerden seçilmiştir.

Orta menzilli 9M96 füzesi aktif radar güdümlü bir füze olup 120 km menzile sahiptir ve hedefi vurma kabiliyeti uçaklara karşı 1 üzerinden 0.9 ve insansız uçaklara karşı 0.8 olarak hesaplanmıştır. Bu füzenin bir üst türevi olan 48N6DM 30 Nisan 2004 tarihinde Kapustin Yar test merkezinde test edilmiştir.

Uzun menzilli yeni bir füze olan 40N6 400 km menzile sahiptirm ve yarı aktif - aktif güdümle hedefe yönlendirilebilir. Bu füzenin hedefleri AWACS erken uyarı uçakları, sinyal karıştırıcı uçaklar ve balistik füzelerdir. Füzenin hızı olan 4.8 km/saniye (17280 km/saat) aynı hızda hareket eden hedefleri vurmasını sağlar.

S-400

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