Ankara Çankaya’da önceki gece yarısı MHP ile SP’liler arasında yaşanan ‘bayrak asma’ tartışması, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Saat 01.30 sularında yaşanan olayda 5 kişi yaralandı. SP’nin Ankara 3. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk de yaralananlar arasında. Ankara Valiliği, Öztürk’ün silahıyla havaya ateş açtığını ve bu nedenle adliyeye sevk edileceğini açıkladı. Ankara Valiliği’nin yaptığı açıklamada, olay şöyle anlatıldı:

“Tartışma, MHP mensupları tarafından asılan bayrakların 2 kişi tarafından indirilmesi ile başladı. MHP taraftarları, bayrakları indiren kişilere müdahale etti. Daha sonra SP taraftarlarının içinde bulunduğu 4 aracın olay yerine gelmesiyle tartışma büyüdü. Bu sırada SP taraftarları içinde bulunan Mehmet Fethi Öztürk, kendisine ait tabancayla havaya ateş açtı. Polis olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Öztürk’ün de aralarında bulunduğu yaralı 5 kişi hastaneye sevk edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla haklarında adli işlem başlatılan 5 kişiden 4’ü, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayda silah kullandığı tespit edilen ve savcılığın hakkında gözaltı talimatı verdiği Öztürk, tedavisinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir.”

İKİ LİDERDEN YARALILARA ZİYARET

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olayda yaralanan SP’lileri hastanede ziyaret etti. Karamollaoğlu, şu açıklamayı yaptı: “Gençlerimiz bayrak asarken hunharca saldırıya uğradı. MHP bayraklarının indirildiği iddiası doğru değil. Bu ayıptır, vicdansızlıktır. ‘Burada bir hadise var, gelin önleyin’ deniyor, kılı bile kıpırdamıyor polisin. Kanlar içerisinde gençler yere düşünce, bir gencimiz de silahını çekerek havaya 1 kere ateş etmiş, çünkü ölümle karşı karşıya hissediyor kendisini. Herkesin mutedil olması icap eder. İnşallah tekerrür etmez.”

‘AĞIZLARINA SİLAH DAYADILAR’

SP Ankara İl Seçim Karargâhı Başkanı Selim Aydın: “Bizim arkadaşlar pankartları taşırken bir anda Devlet Bahçeli’nin makam arabası geçiyor. 5 dakika sonra bir ekip geliyor. Arkadaşlarımızı dövüyorlar. Silah çekip arkadaşlarımızın ağızlarına dayadılar. Öldüresiye darp edilen de gözaltına alınan da bizim arkadaşlar.”

MHP: ATEŞ ETTİLER

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ: “Saadet isimli küçük ve önemsiz parti mensupları, partimizin afişlerini indirmişler. Ülküdaşlarımız ikaz etmiş ancak sopa ve tekmeyle cevap vermişler. Karşılık alınca silaha sarılmış, arkadaşlarımıza ateş etmişlerdir. Ülküdaşlarımız meşru müdafaa haklarını kullanmışlardır.”

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER