Saadet Partisi 'Kudüs İslam'ındır Mitingi' düzenleyecek

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Topkapı'da bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında, mitinge ilişkin bilgi verdi.

AA'nın haberine göre, Yenikapı Meydanı’nda yarın tüm Türkiye ile birlikte gerçekleştirilecek mitingin, başta Kudüs olmak üzere işgal altındaki tüm İslam beldelerinin kurtuluşuna vesile olması temennisinde bulunan Sevim, mitingi organize eden Saadet Partisi İstanbul teşkilatına ve desteğini esirgemeyen Kudüs sevdalısı sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerini sundu.

Gazze, Batı Şeria, Ramallah, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın gözünün bu mitingte olacağını belirten Sevim, ''Halid Meşal’in, İsmail Haniye’nin, Kudüs muhafızı Şeyh Raid Salah’ın, Mahmud Abbas’ın gözü, yüreği bu mitingde bizimle birlikte olacak. Hak'tan ve hakikatten yana olanların, ufukta bir umut ışığı arayanların gözü bu mitingde olacak. İnanıyorum ki bu miting alanına baktıkça yürekleri ferahlayacak, hüzünleri coşkuya, karamsarlıkları umuda dönüşecek. Ve şunu diyecekler, 'İyi ki Türkiye var, iyi ki İstanbul var, iyi ki bizleri unutmayan kardeşlerimiz var." dedi.

"MİTİNGDE 80 MİLYONLUK TÜRKİYE VE 2 MİLYARLIK İSLAM ALEMİ OLACAK"

Mitingde "Filistin işgal altındayken ben nasıl uyuyabilirim" diyen Selahattin’i Eyyubi’nin, "200 bin kişilik Bizans ordusu bize doğru yaklaşıyor" denildiğinde 20 bin kişilik ordusuna bakıp "Biz de onlara yaklaşıyoruz" diyen Sultan Alparslan’ın torunları ile "İman varsa imkan da vardır" diyen Necmettin Erbakan’ın talebelerinin olacağını ifade eden Sevim, ''Biz şunu da biliyoruz ki, ABD ve Tel Aviv’in gözü de bu mitingde olacak. Mitingde 80 milyonluk Türkiye ve 2 milyarlık İslam Alemi’de olacak.'' dedi.

Kudüs'ün sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların meselesi olduğunun altını çizen Sevim, yüzyıl önce Osmanlı Devleti Kudüs’ten geri çekilirken bile orayı boş bırakmadığını söyledi.

Kudüs'ün sadece bir şehir, mekan ve mukaddes bir belde değil, ulvi bir dava ve vazgeçilmez bir sevda olduğunu vurgulayan Sevim, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Peygamber Efendimizin miraca çıktığı ulu mekandır. Hakk'a açılan kapı, zulme karşı direniştir. İlk kıble, ilk istikamettir. Kudüs, insanlığın adeta turnusol kağıdıdır. Tarihi hakikatler göstermektedir ki, Kudüs’e hakim olan yeryüzüne hakim olmuştur. Kudüs’e zulüm getiren yeryüzünü kana bulamış; barış ve huzur getiren ise yeryüzünde hakkı ve adaleti hakim kılmıştır. Kudüs ne zaman Müslümanların elinde olduysa barış ve huzur vardı oranın sakinleri için.Hangi inançtan olursa olsun huzur içinde yaşadılar. Ama ne zaman Müslümanların elinden çıktı, her zaman kan ve gözyaşı oldu bu beldede. Onun için diyoruz ki Kudüs’ü asıl sahibi Müslümanlar yönetmeli. Osmanlı Devleti 400 sene Kudüs’ü yönetti. Neden? Adalet sebebiyle.''

Sevim, mitinge çeşitli siyasi partiler ve 120'yi aşkın sivil toplum kuruluşunun da destek verdiğini belirterek, "Bu anlamlı mitingde hiçbir siyasi parti bayrağı kullanılmayacak, sadece Türkiye ve Filistin bayrakları dalgalanacak.'' dedi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte miting sonrası aylarca devam edecek bir eylem planını açıklayacaklarını aktaran Sevim, bu mitingin aylarca, yıllarca sürecek yeni bir dönemin başlangıcı olacağını sözlerine ekledi.