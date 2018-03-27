Türkiye’de 30’dan fazla global saat markasını temsil eden Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, saat satışı yapan internet sitelerinin tamamından saat satın aldıklarını ve bunları da orijinalliğini test etmek için markaların yurtdışındaki merkezlerine gönderdiklerini aktardı. Kaya, “Ürünlerin sahte olduğunu kanıtlayınca söz konusu siteleri uyardık, fakat sorumluluğun kendilerinde olmadığını söylediler. Mevcut kanunlar bunun önüne geçemiyor. Yasalar değişsin, online alışveriş siteleri de sattıkları sahte ürünlerin arkasında dursun ve sorumlu olsun. Türkiye’nin neredeyse bütün internet siteleri sahte saat satıyor” dedi. Kaya, paralel ithalata (grey market) sahte ürün karıştırıldığının altını çizerek, “Orijinallerinin arasına karışan sahte saatler gümrükte tespit edilemiyor ve yerli internet sitelerinde tüketiciye orijinal gibi gösterilerek sahte ürün satılmış oluyor. Bunu kimi siteler bilerek, kim siteler ise bilmeyerek yapıyor” diye konuştu.

315 MİLYON TL CİRO

Sahibi olduğu Welder, Greenwich ve Wesse markalarını İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen saat ve mücevher fuarı Baselworld’de sergileyen Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, kendilerine ait 3 markayla 2017’de 315 milyon lira ciroya ulaştıklarını belirtti.

‘TÜRKLER ELİNE GEÇEN FIRSATI DEĞERLENDİRİYOR’

Welder markasına 14 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Ramazan Kaya, “Welder 2018 sonunda portföyümüzdeki en büyük marka olacak. Şu an 12 ülkede satışını yapıyoruz, bu yıl sonunda ülke sayısını 20’ye çıkaracağız” dedi. Bazı ülkelerde Welder’in distribütörlerinin işlerini yeterince ciddiye almadıklarını belirten Kaya, “Welder ile Türklerin eline fırsat geçince bunu çok iyi değerlendirdiklerini anladım. Yeterli görmediğimiz distribütörleri aradan çıkararak İtalya, İngiltere, Yunanistan, Fransa ve ABD’de kendi şirketlerimizi kurduk” dedi. Kaya, saat üretiminin Çin’de ve İsviçre’den başka yerde kalmadığının altını çizdi.

‘AKILLI SAAT ÜRETİMİ İÇİN YERLİ YAZILIMCIYA KAPIMIZ AÇIK’

Gelecek yıllarda akıllı saat üretimine girebileceklerinin sinyalini veren Kaya, “Dünya saat sektörü 40 milyar dolar civarında, akıllı saatlerin cirosu ise 10 milyar dolar ciroya ulaştı. Akıllı saatler genele yayılınca o alana gireceğiz. Akıllı saat yazılımında dünya devlerine rakip olacağına inanan yerli yazılımcılar kapımızı çalarsa, elimizden gelen desteği veririz” diye konuştu.

‘TÜRKİYE AVRUPA’DA İLK 5’TE’

Baselworld’de konuşan Maurice Lacroix’in Yönetici Direktörü Stephane Waser, Avrupa’da Türkiye’nin en büyük 5 pazardan birisi olduğunu kaydetti. Saat&Saat’in satışlarının yüzde 50’sini oluşturan Fossil Group’un Kuzey Avrupa, E-Ticaret ve Merkez Avrupa’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Antonio Nigro da, Türkiye’nin genç nüfusu ile akıllı saatler için büyük potansiyel taşıdığını söyledi.

‘KURDAKİ ARTIŞ ZAM GETİRİR’

2018’de 400 milyon TL ciro hedeflediklerini aktaran Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, döviz kurundaki artışlar ile ilgili olarak, “Önümüzdeki aylarda kurdaki artışları takip edeceğiz. Bu artışın Türkiye ekonomisinden değil, dünyadaki gelişmelerden kaynakladığını düşünüyorum. Dövizin ateşi düşmez ise zam yapmak zorunda kalacağız” dedi. Kaya, 8 mağaza açarak toplamda 135 mağaza ve 180 satış noktasına ulaşacaklarını vurguladı.