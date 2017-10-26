Saatler geri alınacak mı? sorusu vatandaşların son zamanlarda en çok merak ettiği sorulardan birisi konumunda. Özellikle kış saati uygulamasına geçmeye az bir süre kala saatlerin geri alınıp alınmayacağı konusu, tüm vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi? İşte detaylar...

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Bilindiği üzere kış saati uygulaması 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece saat 03:00'de uygulanacak. Kış saati uygulaması kullanan ülkeler, bu tarihlerde saatlerini 1 saat geri alacak. Peki Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Geçtiğimiz yıl alınan kararla birlikte kış saati uygulaması tasarruf amacıyla kaldırılmış ve Türkiye'de kış saati uygulaması uygulanmamıştı. Saatlerin 1 saat geri alınmaması tasarruf açısından olumlu sonuçlar verse de kamuoyunda tepki toplamıştı.

Saatlerin geri alınmamasına ilişkin 2016'da alınan karar, geçtiğimiz günlerde Danıştay tarafından bozulmuştu. Fakat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaz saati uygulamasının devam edeceğini açıklamış ve saatlerin geri alınmayacağını belirtmişti. Yaşanan gelişmelerle kararsız kalan vatandaşların aklında oluşan soru işaretleriyle birlikte "saatler geri alınacak mı?" sorusunun yanıtı aranmaya başlandı.

Geçtiğimiz gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na torba tasarı kapsamında gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın imzasını taşıyan önergede, 26/12/1925 tarihli ve 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saat Takvimine Dair Kanunun 2. Maddesinin 2. Cümlesi 'Bakanlar Kurulu bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilidir' şeklinde ifadeler yer almıştı.

Buna göre, bu yıl da Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilmeyecek ve saatler bir saat geri alınmayacak. Türkiye'de vatandaşlar 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece saat 03:00'da saatlerini geri almayacak ve yaz saati uygulamasını kullanmaya devam edecek.

Öte yandan geçtiğimiz yıl kış saati uygulamasına geçilmemesi, kamuoyunda tepki yaratmıştı. Özellikle sabah okula giden öğrencilerin karanlıkta okula gitmesi velilerin tepkisine yol açmıştı ve kış saati uygulamasının başlamasına yönelik istekler de olmuştu.

Ancak özellikle batıda yer alan şehirlerde öğrencilerin sabah okula karanlıkta gitmemesi için yapılan okul saatlerindeki düzenlemeyle birlikte bu sorunun önüne geçileceği tahmin ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde batı kesimde bulunan birçok şehirde ders saatlerinde değişikliğe gidilmiş ve bölgeden bölgeye ders başlama saati değiştirilmişti.

BAKAN ALBAYRAK: "SÜREÇ DEVAM EDECEK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Danıştay'ın yaz saati uygulamasıyla ilgili dünkü kararının esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi olmadığını belirterek, "Sadece usulle ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir husus. Arkadaşlar usulle ilgili düzeltmeyi yapıp birkaç gün içerisinde bitirip devam edecek. Orada bir problem yok." dedi.

İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) düzenlenen Enerji Verimliliği Ödül Töreninde konuşan Albayrak, yaz saatiuygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca durdurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Danıştay'ın yaz saati uygulamasıyla ilgili dünkü kararının esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi olmadığını aktaran Albayrak, "Sadece usulle ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir husus. Teknik bir konu. Arkadaşlar usulle ilgili düzeltmeyi yapıp birkaç gün içerisinde bitirip devam edecek. Aynı istikamette devam edeceğiz. Orada bir problem yok." bilgisini verdi.

Albayrak, verimlilik hususunda yaz saati uygulamasının Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptığını kaydederek, "Rakamsal olarak raporlar yeni geldi. Bakanlık olarak biz bir çalışma yapmıştık ama dışarıdan da üçüncü bir gözle Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir çalışma yaptırarak baktığımızda geçtiğimiz yıl 540 milyon liralık tasarrufla çok ciddi pozitif etki ortaya koymuştur. Bu süreç devam edecektir." ifadelerini kullandı.

KIŞ SAATİNE GEÇMEMEK TASARRUF SAĞLADI MI?

Yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi meyvelerini verdi. Uygulamanın sağlayacağı tasarruf ve kazanımlarını daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunan İstanbul Teknik Üniversitesi, uygulamanın birinci yılının sonuçlarını da raporlaştırdı. Rapora göre, faturada 540 ila 801 milyon TL tasarruf sağlandı.

Uygulamanın sağlayacağı tasarruf ve kazanımlarını daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunan İstanbul Teknik Üniversitesi, uygulamanın birinci yılının sonuçlarını da raporlaştırdı. İTÜ'nün raporuna göre, yaz saati uygulamasının tüm yıl boyunca kullanılması ile geçilen SSU (Sabit Saat Uygulaması) sadece elektrik tüketiminde tasarruf getirmedi, aynı zamanda 2 milyar dolarlık potansiyel bir yatırımı da zorunlu olmaktan çıkardı. Uygulama ile Türkiye, 1 milyon 308 bin 297 MWh daha az elektrik tüketti. Bu tasarrufun maddi karşılığı ise tek zamanlı tarifeler için 538,6 milyon, üç zamanlı tarifler için ise 801,6 milyon TL'ye karşılık geliyor.

İTÜ raporu ışığında yaz saati uygulamasının kazanımlarına değinildi. İTÜ heyeti raporun hemen başında, kamuoyunda gündeme gelen değerlendirmelerin yeterli veri ışığında, belirli bir metodolojiye dayanmadan yapıldığına dikkat çekerek, tüm verilerin elde edilerek raporun hazırlandığına vurgu yaptı. İTÜ heyeti, yaz saati uygulamasının etkili olduğu saatlerdeki elektrik tüketimini bir yıl önceki yılın aynı dönemindeki tüketimler ile gün gün karşılaştırdı. Çıkan tasarruf miktarı, bir önceki yıla göre çok daha sert geçen kışın etkisi ve Türkiye'nin büyüme rakamlarının elektrik tüketimine etkisinden arındırıldı.

Yaz saati uygulamasının, etkilediği saatlerde tüm diğer etkenlerden bağımsız olarak, nasıl bir tüketim değişikliği sağladığı ortaya konuldu. Sonuç olarak elektrik tüketiminde yaz saati uygulaması ile sağlanan toplam tasarruf değeri 1 milyon 308 bin 297 MWh olarak hesaplandı. Elde edilen bu değerin ekonomik karşılığı tek zamanlı tarifeler için 538 milyon 689 bin 139 TL ve üç zamanlı tarifeler için 801 milyon 602 bin 430 TL'ye tekabül ediyor.

Saatler geri alınacak mı?

kış saati kalkıyor mu

Kış saati uygulaması