Saatler geri alınacak mı? 8 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla sürekli yaz saatine geçilmesine karar verilmişti ve geçtiğimiz sene kış saati uygulamasına geçilmeyerek saatler geri alınmamıştı. Geçtiğimiz günlerde Bakan Berat Albayrak'ın yaz saati ile ilgili açıklama yapmasından sonra bugün Meclis'te bu konu görüşüldü. Peki, saatler geri alınacak mı? Saatler ne zaman geri alınacak? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde yaz saati ile ilgili açıklama yaparak uygulamanın devam edeceğini açıklamıştı. Bugün ise yaz saati uygulamasının devam etmesiyle ilgili madde Meclis'te görüşüldü. Hükümete göre güneş ışığından daha çok yararlanılması ve enerji tasarrufu sağlanmasını amaçlarken, muhalefet ve çeşitli kesimler bu uygulama ile istenildiği ölçüde enerji tasarrufu yapılmadığını savunuyor.

Fakat Komisyonda Enerji Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre yaz saati uygulamasının kalıcı olması yüzde 1.95 tasarruf sağlıyor. Bakan Albayrak'ın da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama göre yaz saati uygulaması devam edecek ve saatler geri alınmayacak.

Ancak kamuoyunda yaz saati uygulaması öğrencilerin okula gitmek zorunda kalacağı gerekçesiyle de eleştiriliyor.

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