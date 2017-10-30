saatler ne zaman ileri alınacak

Türkiye'de 2016 yılında yaz saati uygulamasının sürekli devam etmesi kararının ardından vatandaşlardan tepki gelirken, Enerji Bakanı Berat Albayrak yaz saatine devam edileceğini açıklamıştı. Dün birçok ülkelerde saatlerin geri alınması Türkiye'de bazı vatandaşların cep telefonu ve bilgisayarını da etkilemişti. Bu durumdan sonra vatandaşlar, 'Saatler ne zaman ileri-geri alınacak' sorusunu sormaya başladı. Peki, Saatler ne zaman ileri-geri alınacak? Yaz saati uygulaması devam edecek mi? Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek?
Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yaz saati uygulamasının sürekli devam edilmeye başlanmıştı. Yaz saati uygulaması devam edilmesi, kışın akşam vakitlerinde havanın erken kararması nedeniyle kamuoyunda eleştirilmişti. Enerji Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre yaz saati uygulamasının kalıcı olması yüzde 1.95 tasarruf sağlandığı vurgulanmış, bu sene de yaz saati uygulamasına devam edileceği açıklanmıştı.
23 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede yaz saati uygulamasının bu sene devam edeceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren geçileceği açıklandı. Yayımlanan kararda 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırıldığı da vurgulandı.
Buna göre yaz saati uygulaması bu sene de devam edecek ve saatler geri alınmayacak. Kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 tarihinde geçilecek.
İşte 23 Ekim 2017 tarihli kararname;
Yaz ve kış saati uygulaması fikri, Amerikalı politikacı ve fizikçi Benjamin Franklin’e aittir. Benjamin, pek çok konunun yanı sıra elektrikle de uğraşmış ve çeşitli icatlarıyla tanınmıştır. Yaz ve kış saati uygulaması da onun bu parlak fikirlerinden biridir. Yazın saatlerin bir saat ileri, kışın ise saatlerin bir saat geri alınmasının tek nedeni gün ışığından daha fazla yararlanarak elektrikten tasarruf etmektir.
Benjamin’in bu fikrinden sonra 1910 yılında yasalaşan yaz ve kış saati uygulaması, 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.