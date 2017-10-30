saatler ne zaman ileri alınacak

Türkiye'de 2016 yılında yaz saati uygulamasının sürekli devam etmesi kararının ardından vatandaşlardan tepki gelirken, Enerji Bakanı Berat Albayrak yaz saatine devam edileceğini açıklamıştı. Dün birçok ülkelerde saatlerin geri alınması Türkiye'de bazı vatandaşların cep telefonu ve bilgisayarını da etkilemişti. Bu durumdan sonra vatandaşlar, 'Saatler ne zaman ileri-geri alınacak' sorusunu sormaya başladı. Peki, Saatler ne zaman ileri-geri alınacak? Yaz saati uygulaması devam edecek mi? Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek?

SAATLER NE ZAMAN İLERİ-GERİ ALINACAK?

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yaz saati uygulamasının sürekli devam edilmeye başlanmıştı. Yaz saati uygulaması devam edilmesi, kışın akşam vakitlerinde havanın erken kararması nedeniyle kamuoyunda eleştirilmişti. Enerji Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre yaz saati uygulamasının kalıcı olması yüzde 1.95 tasarruf sağlandığı vurgulanmış, bu sene de yaz saati uygulamasına devam edileceği açıklanmıştı.

23 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede yaz saati uygulamasının bu sene devam edeceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren geçileceği açıklandı. Yayımlanan kararda 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırıldığı da vurgulandı.

Buna göre yaz saati uygulaması bu sene de devam edecek ve saatler geri alınmayacak. Kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 tarihinde geçilecek.

İşte 23 Ekim 2017 tarihli kararname;

YAZ SAATİ UYGULAMASI - KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz ve kış saati uygulaması fikri, Amerikalı politikacı ve fizikçi Benjamin Franklin’e aittir. Benjamin, pek çok konunun yanı sıra elektrikle de uğraşmış ve çeşitli icatlarıyla tanınmıştır. Yaz ve kış saati uygulaması da onun bu parlak fikirlerinden biridir. Yazın saatlerin bir saat ileri, kışın ise saatlerin bir saat geri alınmasının tek nedeni gün ışığından daha fazla yararlanarak elektrikten tasarruf etmektir.

Benjamin’in bu fikrinden sonra 1910 yılında yasalaşan yaz ve kış saati uygulaması, 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.

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