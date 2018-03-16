Saba Tümer Beyaz Show'a konuk oluyor. Bu gece ekrana gelecek olan Beyaz Show'un konukları arasında yer alan Saba Tümer merak konusu oldu. İşte Saba Tümer hakkında detaylar...

SABA TÜMER KİMDİR?

Saba Tümer, 5 Aralık 1970 tarihinde İzmir'in Alsancak ilçesinde doğdu. Özel İzmir Fatih Lisesi'nden mezun olduktan sonra ikinci tercihi olan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazandı. Üniversitede okurken akrabası Nuri Çolakoğlu, Show TV'yi kurmakla meşguldü ve kendisine asistanlık teklif etti fakat Saba Tümer, bu teklifi annesinin izin vermeyişi sebebiyle reddetmek zorunda kaldı.

Bitirdikten sonra 6 ay Sky TV'de çalıştı ve diksiyon dersleri aldı. Annesinin vefatı üzerine derslere bir süre ara verdi. Sonrasında o zamanın ünlü spikeri Gülgün Feyman'dan diksiyon dersleri almak üzere İstanbul'a gitti fakat Gülgün Feyman kendisine ders vermeyi reddedince emekli TRT spikeri Günay Oğuz'dan ders almaya başladı. Altı ay da Ege TV'de çalışıp sonrasında 4,5 yıl NTV'de günlük haberleri okudu ve bir süre NStyle adlı dergide yazılar yazdı.

Kariyeri

NTV'den (Nilüfer'in Reha Muhtar'a tavsiyesi ile Reha Muhtar'ın sunuculuk teklifi üzerine Show TV'ye transfer oldu ve bir süre Show TV - dış haberler sorumlusu olarak çalışmaya başladı ancak daha sonra SKYTURK'e geçerek Serdar Akinan ile birlikte Ne Var Ne Yok adlı programın sunuculuğunu yaptı, sonrasında bir haber sitesinin anketinde "en iyi bayan haber spikeri" seçilerek tekrar Show TV'ye döndü ve Saba Tümer İle Bu Gece isimli programı sunmaya başladı.

Bir süre burada gece haberlerini sunmaya devam ederken Okan Bayülgen'in teklifi üzerine "Haber Makinası" adlı programda yer aldı ve aynı günlerde köşe yazarı Pakize Suda ile Star TV'de Lütfen bu konuya girmeyelim isimli kadın programını sundu. Star TV'nin programı yayından kaldırmasından sonra tekrar Show TV'ye geçerek Cem Özer ile birlikte Haberiniz Var mı? isimli sabah programını sunmaya başladı. Bu programın sona ermesinin ardından gelen dedikodu ve magazin içerikli program tekliflerini redderek yaklaşık bir yıl ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Saba Tümer, 31 Mart 2008 itibariyle HaberTürk'te Saba Tümer İle Bu Gece isimli haber programının sunuculuğuna yeniden başladı.

Bir ara Ayşe Özyılmazel ve annesi Oya Germen ile birlikte Yok Daha Neler isimli programın sunuculuğunu üstlendi ancak daha sonra bu program da yayından kaldırıldı.Daha sonra Saba Tümer İle Bu Gece programı CNN Türk'e geçti ve bir yıl sonra yeniden Show TV ye döndü.Show Tv'ye dönen Saba Tümer gece programını haftada 1 defa olmak üzere indirgedi.Bunun dışında 12 Eylül'de Saba Tümer'le Bugün'e başlamıştır

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