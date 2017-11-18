Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uzun uçuş dönemi yakın

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Ersel Göral, gazetecilerle bir araya gelerek 2018 yılı hedefleri ve yeni projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Göral, ikinci pistin tamamlanmasıyla hava trafik kapasitesinin çok rahatlatacağını ve yeni havalimanına gitmek istemeyen yolcu ve havayolu şirketlerinin kendilerini tercih edeceklerini söyledi.
Sabiha Gökçen'den gerçekleştirilmesi planlanan uzun uçuşlar için görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Ersel Göral şöyle konuştu:
"ŞEHİR HAVALİMANI OLACAĞIZ"
Havalimanında yapılan ikinci pist yapımı çalışmaları hakkında bilgi veren CEO Ersel Göral yaptığı açıklamada, "Kısmetse 2018 yılı sonunda tamamlanacak. 2018 yılı sonunda ikinci pist inşaat tamamlanıp devreye konulduğunda Sabiha Gökçen iki piste sahip bir havalimanı olmayacak. Çünkü mevcut pist bakıma alınacak." dedi.
Mevcut pistin bakımı da 4-5 ay gibi bir süre alacağını belirten Göral, "2019 yaz sezonu öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanı iki bağımsız piste sahip bir havalimanı konumuna gelecek. 3. havalimanı açılışı da aslında aynı zamana geliyor. Bunun bize faydası biz artık bir şehir havalimanı olacağız. İstanbul Yeni havalimanı coğrafi konumu itibariyle bazı yolcular bazı havayolları tarafından tercih edilmeyebilir. Atatürk Havalimanı kapatılacağı için Sabiha Gökçen'i tercih edecekler" diye konuştu.
"HAVA TRAFİĞİ YÜZDE 20 ARTACAK"
İkinci pistin Sabiha Gökçen Havalimanı hava trafiğini rahatlatacağını belirten Ersel Göral, "Havalimanımızda son yıllarda artan trafik nedeniyle kapasite sorunları yaşıyoruz. 2016-2017 yıllarında slot koordinasyon daha iyi seviyelere getirildi ama öncesinde bir takım kısıtlar vardı. İkinci pistin gelişiyle hava trafik kapasitesi iki katına çıkacağı için bu kapasite sorunları ortadan kalkacak. İkinci pistin gelişi, kapasite sorunlarının ortadan kalkışı, bizim şehir havalimanı olmamız nedeniyle tercih sebebi olmamız bize artı bir trafik getirecektir. Benim fikrim biz 2019 yılında trafiği en az bugüne kıyasla yüzde 20 arttırmış oluruz" dedi.
"EMİRATES YAZ AYINDA UÇUŞLARA BAŞLAYACAK"
Üçüncü havalimanının tamamlanmasının Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçuş trafiğini azaltmayacağını söyleyen CEO Ersal Göral, "Şu an Katar Airways hem bizden hem de Atatürk Havalimanı'ndan uçuyor. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki yaz ayında Emirates de bizden uçmaya başlayacak. Mutlaka üçüncü havalimanı ile birlikte bizden uçmak isteyen havayolu şirketleri de olacaktır. Türk Hava Yolları gelişmeye yeni havalimanında olduğu gibi bizde de devam edecektir. Sabiha Gökçen'deki hava trafiği azalmayacak artamaya devam edecek" şeklinde konuştu.
"İKİ YENİ TERMİNAL PROJESİ"
İkinci pistin tamamlanmasının ve faaliyete geçmesinin ardından terminal işletmecisi olarak kapasite artışına gideceklerinin altını çizen Göral konuşmasına şöyle devam etti:
"METRO HATTIYLA YOLCULAR HAVALİMANI'NA GELECEK"
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih eden yolculara kolay ulaşımı sağlayacak unsurları da geliştirmek gerektiğinin altını çizen Göral konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şu an büyükşehir belediyesinin metro projesi devam ediyor. 2018 sonunda bu da devreye girecek. Hali hazırda devrede olan Kadıköy Metro hattına Kartal-Pendik bağlantısı yapıldıktan sonra Sabiha Gökçen bağlantısı da eklenecek. Hem Kadıköy'e direkt hem de Marmaray hattıyla Taksim'e bağlantısı olan bir havalimanı olacak. Bu bizim için çok önemli. Metro inşaatının ikinci fazında ise, bu tahminen 2022'leri bulacak, kuzeyden de Üsküdar-Dudullu-Çekmeköy hattıyla kuzeyden ayrı bir bağlantımız olacak. Atatürk Havalimanı'ndaki metro sisteminin aynısı bizde de olacak. Biz artık bir şehir havalimanı olacağız ve bize ulaşım daha kolay olacak."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.