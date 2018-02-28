Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul'da bu geceden itibaren etkisini gösterecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcularına bir uyarıda bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada; "Değerli misafirlerimiz, bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışından kaynaklanan olası gecikme ve iptaller için lütfen havayolunuzla irtibata geçiniz. Trafikte yaşanabilecek gecikmelerden olumsuz etkilenmemek için terminale erken geliniz." denildi.

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