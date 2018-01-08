Donald Trump, hakkında çıkan akıl ve fiziksel sağlığının başkanlık için uygun olmadığı iddialarının ardından önümüzdeki hafta, askeri hastane Washington DC'deki 'Walter Reed National Military Medical Center'da birtakım kontrollerden geçecek. The Telegraph Gazetesi, kan, idrar testlerinin yanı sıra, kalp sağlığı kontrolü, uyku düzeni ve cinsel yaşamı hakkında sorulacak sorularla yaklaşık 2 saat sürecek testlerden geçirileceği ve sağlık kontrolünü, Barack Obama'nın doktorunun yapacağı iddasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta piyasa çıkan ve aynı gün tükenen "Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitapta yer alan kendisi hakkındaki asılsız olduğunu iddia ettiği bilgileri de yalanlamak istiyor. Kitapta Trump'ın 'eski arkadaşlarını tanımakta zorlandığı' ve 'aynı hikayeleri kelimesi kelimesine tekrar ettiği' yazılmıştı. Trump ise geçtiğimiz günlerde 'Çok istikrarlı bir dahiyim' açıklamasında bulunmuştu.

Obama'nın 2016'da geçirdiği sağlık kontrolü sonrası iki sayfalık ayrıntılı bir raporu kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ancak, Trump kamuoyuna açıklanmasını istemediği sonuçlar hakkında söz sahibi olacak.

"UTANÇ VERİCİ VE GÜLÜNÇ"

Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Sanders, Başkan Trump'ın ruh sağlığına yönelik açıklamaları "utanç verici" ve "gülünç" olarak değerlendirmiş, "Eğer Trump sağlık açısından uygun olmasaydı, orada oturamaz ve Cumhuriyeçi Parti'nin şimdiye kadar gördüğü en nitelikli adayları mağlup edemezdi" değerlendirmesinde bulunmuştu.

— Scott Dworkin (@funder) November 15, 2017

Beyaz Saray'da yaptığı konuşma sırasında, su şişesini bulamayan ve sıklıkla bir şey içerken iki elini kullanan Trump, yine "hasta mı?" sorularına maruz kalmıştı.

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