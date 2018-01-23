Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, borç batağındaki üniversite hastaneleri, şehir hastanelerinde yaşanılan aksaklıklar ve çalışanların çip ile takip edilmesi konularında HABERTÜRK’ün sorularını yanıtladı.
Sağlık Bakanlığı ve Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) “Sağlık Market” protokolü imzaladığını anımsatan Demircan, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımlarının merkezi olarak yapılacağını söyledi. Demircan, hastanelerin ihtiyaçları olan cihaz ve malzemeyi “Sağlık Market” üzerinden sipariş edeceğini, siparişlerinin PTT kargo aracılığıyla 1 günde ellerine ulaşacağını söyledi. Demircan, şu bilgiyi verdi: “İhale işlemleri 880 hastanemizin hekimlerini meşgul ediyor. Bütün günlerini alıyor. İtirazları dinlemek, iddialarla uğraşmak, töhmet altına girmek gibi durumlar hekimlere zarar veriyor. Sağlık Market sayesinde açık ihale usulüyle şeffaf bir süreç olacak. Ayrıca yerli üreticiyi devreye sokacak şekilde gelişmelerini sağlayacağız. Gerekli teşvikler yapılacak. Lüzumsuz stok tuzağına düşmeden alımlar yapacağız. Üniversite hastaneleri ve özel hastaneler de isterlerse bu sisteme katılabilecek.”
‘19 BİN İŞÇİ, 10 BİN HEKİM ALACAĞIZ’
Demircan, üniversite hastanelerinin 6 milyar liraya ulaşan borcuna dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Maliye Bakanlığı’nın bir araya geleceğini, sorunun yakında çözüleceğini söyledi. Şehir hastanelerinde yaşanan personel ve hizmetle ilgili de Ahmet Demircan, “Temizlik, çamaşır, yemek gibi konularda şikâyetler duyuyoruz. Karşılıklı sözleşmeyi değiştirme hakkımız var. Personel konusunda eski hastanelerden kadro aktardığımız için ihtiyaç olduğu doğrudur. 2018’de 27 bin ebe ve hemşire, 19 bin işçi, 10 bin de hekim alacağız” dedi.
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