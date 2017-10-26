Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde, 9 Ekim günü elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan ve elleri kesilen 17 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir için Türkiye harekete geçti.

Konuyla ilgili devreye giren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taşdemir'in ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Demircan, gencin tedavisi için ne gerekiyorsa yapılacağını ve ailenin yanlarında olacaklarını ifade etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Ramazan Taşdemir'i hastanede ziyaret ederek babası ve annesiyle görüştü. Taşdemir'e protez kol takılması için yurtiçinden ve dışından birçok kişi de aileyi telefonla arayarak bilgi aldı.

KUŞU TAKILDIĞI TELDEN KURTARMAK İSTEDİ

İHA'nın haberine göre olay, 9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, Günbuldu köyü yakınlarında meydana geldi. Çoban Ramazan Taşdemir, her sabah olduğu gibi yaylada hayvanları otlatırken, bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını gördü. Hemen direğe çıkıp kuşu takıldığı telden kurtaran Taşdemir, inerken belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı. Direkten düşmek üzereyken ayağı demire takılan ve telleri tutan Taşdemir'in iki elinde de yanıklar oluştu. Yaklaşık 1.5 saat telde asılı kalan Taşdemir, çağrılan TEDAŞ ekiplerince direkten indirildi. Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan Taşdemir, burada yapılan ilk müdahale ardından sevk edildiği Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisinde tedaviye alındı.

Doktorların, genç yaşta sakat kalmaması için büyük uğraş sarf ettiği Taşdemir, Pazartesi günü saat 13.00'te ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat sonra ameliyattan her iki eli dirsek altından kesilerek çıkan Ramazan Taşdemir'in annesi Fatma ve babası Mehmet Taşdemir çocuklarına sarılarak uzun süre ağladı.